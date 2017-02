Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 08 Febrero 2017 10:09 Visto: 111 Twitter Billetes Por un billete de $500 pagan $505 y por uno de $100, $99 El dinero tambi茅n tiene su precio y uno de mayor denominaci贸n vale m谩s que el preciado cambio chico para los comerciantes. La explicaci贸n. Debut贸 ayer el mercado creado por el Banco Central para que entidades financieras operen billetes. Fue en dos ruedas de negociaci贸n: una para los de 500 y 200 pesos, y otra para los billetes de baja denominaci贸n como los de 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Si bien no hubo transacciones por montos elevados, el billete de 500 pesos se negoci贸 al 101%, es decir que se pagaba un 1% m谩s de su valor para obtenerlo. Del otro lado del mostrador, en la rueda de los de menor denominaci贸n, el de $100 se oper贸 al 99%, con una p茅rdida del 1% para el banco que deseaba desprenderse de los mismos. El surgimiento de este particular mercado se dio tras la decisi贸n del BCRA de dejar de permitir que las entidades cumplan con sus obligaciones de integraci贸n de encajes con billetes. S贸lo lo pueden realizar a trav茅s de transferencia de fondos. "No toco el dinero", la orden de Federico Sturzenegger, titular del BCRA. Detr谩s de esta decisi贸n existe la intenci贸n de reducci贸n de costos de log铆stica. Antes los billetes eran trasladados al BCRA desde los bancos a los que le sobran y 茅ste, a su vez, los enviaba a los que los necesitaban. Las empresas transportadoras de caudales, las ganadoras. El BCRA puso en marcha as铆 un sistema que transparenta un mercado que de hecho exist铆a en una suerte de "blue", y penaliza a los tenedores de billetes. Existen bancos como el Naci贸n y el Ciudad que son pagadores de jubilaciones y por lo tanto requieren una cantidad de billetes mayor al promedio. Otros bancos son cobradores a trav茅s de medios como Pago F谩cil, Rapipago o tarjetas de cr茅dito minoristas de consumos bajos como Naranja, y reciben billetes peri贸dicamente. Ayer en las pantallas de los bancos del SIOPEL del MAE, bancos interesados pusieron cotizaci贸n para su oferta o demanda de billetes. Se trataba de una rueda "ciega", es decir que no se pod铆a observar qui茅nes estaban participando. S贸lo las entidades financieras pueden participar; empresas y personas, obviamente al margen. El BCRA de todas maneras no elimina la posibilidad de que los bancos operen sus billetes por fuera de este mercado. Dado que el kirchnerismo demor贸 -por est茅tica inflacionaria- la aparici贸n del billete de 500 pesos, la emisi贸n de 2016 se dio mayormente en las denominaciones de 100 pesos. Y ayer ello qued贸 demostrado con cu谩les son los billetes que sobran y cu谩les los que faltan. 驴Puede el BCRA intervenir en esta singular plaza de billetes? En la entidad monetaria no lo descartan. La tentaci贸n existe con el 1% de ganancia que puede llegar a lograr. La superabundancia de billetes en las grandes entidades hizo que una de ellas se presentara en el BCRA para promover un impuesto que grave a quien deposita en efectivo en las cuentas. Incluyeron un Powerpoint con la necesidad de ese gravamen. No tuvo 茅xito. Desde el BCRA, puntualmente el vicepresidente de la entidad Lucas Llach, se est谩 impulsando el uso de diferentes canales electr贸nicos para transferencias y pagos. El problema por delante es la econom铆a en negro que subsiste. M谩s de un tercio de los trabajadores opera en la informalidad. Est谩n lejos de contar con una cuenta bancaria. Las cuevas por naturaleza son tomadoras de billetes en pesos. Pagan a cadenas de supermercados o estaciones de servicio por esos billetes contra la acreditaci贸n en cuenta corriente. El "negro" o bien el narcotr谩fico mantendr谩 vivo al billete. En el 煤ltimo Foro Econ贸mico Mundial en Davos, la disminuci贸n de billetes en circulaci贸n fue uno de los temas salientes. El primer ministro indio Narendra Modi ya removi贸 el 86% de las rupias en circulaci贸n en un intento para frenar la evasi贸n fiscal y eliminar la econom铆a en negro. El Premio Nobel, Joseph Stiglitz, destac贸 en la ciudad suiza que existe una estructura global para la corrupci贸n y la evasi贸n fiscal. Para el economista, uno de los pa铆ses que no ha hecho demasiado para combatir la corrupci贸n es los Estados Unidos. Seg煤n su opini贸n, una de las grandes medidas ser铆a la de reducir gradualmente los billetes en circulaci贸n y adherir a las monedas digitales. De hecho uno de los grandes fantasmas que tienen aquellos grandes "beneficiados" de hechos de corrupci贸n o de narcotr谩fico es que el Banco Central Europeo retire de circulaci贸n a los billetes de 500 euros. Por su alta denominaci贸n y valor, son los preferidos para atesorar retornos de esas actividades.

Fuente: MinutoUno

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626