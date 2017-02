Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 08 Febrero 2017 09:52 Visto: 33 Twitter Masacre de Hurlingham Expectativa por la indagatoria a Diego Loscalzo, el autor de la masacre de Hurlingham Con un impresionante operativo, Diego Loscalzo, sospechoso de perpetrar la masacre de Hurlingham, fue llevado desde la cárcel de Bouwer a la Dirección Departamental de Investigaciones donde será interrogado tras pasar la noche detenido. La fiscal aún no calificó legalmente la muerte del bebé no nacido por lo que se imputa por el femicidio de su pareja y cuatro homicidios calificados. Diego Alberto Loscalzo (35), alias "El Chino", el empleado ferroviario detenido por la masacre de Hurlingham será indagado este miércoles cerca de las 9 de la mañana como imputado de un femicidio y cuatro homicidios calificados por la fiscal de la causa, quien todavía no definió la calificación que aplicará por la muerte del bebé de 9 meses de gestación de una de las mujeres atacadas a balazos. Localzo quedó alojado desde la noche del martes en la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón tras haber sido trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde Córdoba, donde fue apresado el lunes al mediodía. Esposado, con casco y chalecos antibalas, Loscalzo fue ingresado por el Grupo Halcón a dicha dependencia policial. Este miércoles será llevado ante la fiscal de Violencia de Género de Morón, Paula Hondeville. Hondeville explicó que le imputará a Loscalzo "todos homicidios calificados, más las tentativas de homicidios de las personas que sobrevivieron". Así, será imputado por el homicidio calificado por femicidio de su pareja Romina Maguna (36), los homicidios calificados por el uso de armas de Vanesa Gisella Maguna (38), Juana Paiva (55), José Eduardo Maguna (34) y Darío Daniel Díaz (33); y las tentativas de homicidio de Mónica Beatriz Lloret (36), de su hija adolescente y de Cinthia López Gotta. Respecto a la muerte de Mateo, el bebé de Lloret, aún resta conocer los informes médicos para establecer si el bebé nació muerto, lo que en principio sería aborto, o si estuvo con vida cuando lo extrajeron del útero, lo que constituiría un homicidio. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626