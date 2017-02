Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 08 Febrero 2017 09:47 Visto: 71 Twitter Brasil Amenazaron a argentinos con picanas en el Morro de San Pablo Argentinos que fueron a una fiesta en la playa de un hotel en el Morro de San Pablo denunciaron que fueron amenazados con pícanas por el personal de seguridad. El lunes pasado se realizó una fiesta after beach en el hotel Beach Resort Karapitangui del Morro de San Pablo. El evento permitía salir a la quinta playa y por eso muchos de los presentes se fueron a ver el mar sin pensar que ahí se iba a generar una situación violenta. Según relata Lucila Rossi en el diario Crónica, ella estaba sentada con una amiga cuando un efectivo de seguridad de la fiesta las alumbró con una linterna y luego volvió con dos patovicas más. Les gritaron, prendieron tres picanas y las hicieron correr mientras se reían. Como si fuera poco, cuando se alejaron les gritaron "argentinas de mierda". Pero eso no fue todo, al finalizar el evento, los presentes tenían que esperar a unos micros para volver al lugar del que habían partido y fue entonces cuando la "seguridad" del Resort amenazó con picanas a todos los que estaban esperando y los discriminaron por ser argentinos. "¿Tienen miedo? Ustedes eligieron venir acá. Y nosotros no los queremos. Es nuestro país y no nos gusta que se llene de argentinos", les dijeron. En ese lugar, en noviembre pasado, mataron al argentino Marcelo Rey porque "le sacaba el trabajo a los nativos". Fuente: MinutoUno

