Google deberÃ¡ entregar los correos de Gmail que el FBI le solicite

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 08 Febrero 2017 09:39 Visto: 39 Twitter Tecno Google deberá entregar los correos de Gmail que el FBI le solicite Por orden de un juez estadounidense la megacorporación debería entregar los correos de sus usuarios cada vez que le sean solicitados en casos de investigaciones internas por fraude, incluso si los mails están almacenados en servidores fuera del país. Un juez estadounidense ordenó a Google que entregue al FBI los correos de Gmail de sus usuarios cada vez que le sean solicitados en casos de investigaciones internas por fraude, incluso si los mails están almacenados en servidores fuera de los Estados Unidos. Así lo informó el diario inglés The Independent, que llamó la atención sobre las implicancias que la medida podría tener en la privacidad de los ciudadanos de otros países. "Aunque la recuperación de los datos electrónicos de Google desde sus múltiples centros de datos en el extranjero tiene el potencial para una invasión de privacidad, la infracción real de privacidad se produce en el momento de su divulgación en los Estados Unidos", consideró el juez Thomas Rueter, citado por el diario británico. Por su parte, desde Google adelantaron que apelarán la decisión. "Continuaremos peleando contra estos requerimientos excesivos", afirmó un vocero de la empresa, y señaló que "para mejorar la performance de sus redes" a veces "rompen" los mails, por lo que "a menudo no saben dónde se almacenan". A comienzos de diciembre pasado el Congreso de Estados Unidos modificó una norma - la "Regla 41" de las Reglas Federales de Procedimiento Penal- que autoriza al FBI a acceder a la computadora de cualquier persona incluso si no está dentro de la jurisdicción del juez que emite la orden. La norma establece la admisibilidad de las órdenes de registro (warrants) para descubrir documentos que fueran presentados como pruebas en acusaciones seguidas por el FBI, y autoriza a los jueces a cargo de las causas a ordenar la intervención (hackear) de las computadoras de los investigados cuando esos documentos son digitales.

Fuente: Télam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626