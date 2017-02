FarmacÃ©uticos denuncian que el Gobierno quiere derogar la Ley de GenÃ©ricos

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 08 Febrero 2017 09:31 Visto: 93 Twitter Medicamentos Farmacéuticos denuncian que el Gobierno quiere derogar la Ley de Genéricos El titular del gremio de Farmacéuticos, Marcelo Peretta, denunció por Radio 10 que el ministerio de Salud evalúa derogar la Ley de Genéricos. "No hace nada para garantizarle los medicamentos a los pacientes de alta complejidad", aseguró. "Es un problema que vemos en muchos pacientes y cada vez son más. No hay una política social que garantice que los medicamentos estén disponibles", explicó en declaraciones a Radio 10 el secretario general del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos, Marcelo Peretta. El gremialista sostuvo que la problemática que hizo pública Araceli González sobre la falta de medicamentos para la enfermedad que tiene su mamá, es una cuestión que "crece". "Lamentablemente los laboratorios sólo traen el medicamento cuando ya lo tienen vendido ya sea en forma particular o por las obras sociales y eso hace que haya faltante todo el tiempo", contó Peretta y señaló que los principales faltantes son para lupus, HIV y tuberculosis, que son los pacientes de alta complejidad. "Se deja librado al mercado, para aquel que pueda pagar o tenga el dinero suficiente para comprarlo. Ahí es cuando el laboratorio lo trae al país en vez de tenerlo disponible para cuando la gente lo requiera. Están especulando y el ministerio de Salud no hace nada al respecto", sostuvo el secretario general. En ese sentido, explicó que el ministerio "está pensando en derogar la Ley de Genéricos, lo que sería aún más grave". "Hay que trabajar sobre una política social para que los enfermos de alta complejidad tengan disponible los medicamentos cuando ellos lo necesiten", aseguró.

