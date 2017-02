Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 08 Febrero 2017 09:26 Visto: 40 Twitter Pol茅mica Bolivia aclara que para inscribir una empresa no existen distinciones por nacionalidad Mientras una misi贸n del pa铆s andino se interioriza sobre los cambios en el ingreso de migrantes a la Argentina, desde el Registro del Comercio y el 谩rea de Migraciones desmienten que haya restricciones para los argentinos que quieren trabajar o estudiar en Bolivia En las 煤ltimas horas, la visita de una comisi贸n que representa al gobierno boliviano para interiorizarse sobre la situaci贸n de los inmigrantes de ese pa铆s que viven en la Argentina y las restricciones al ingreso de extranjeros con antecedentes penales coincidi贸 con la difusi贸n en redes sociales de un pasaporte supuestamente argentino en el que se ve un sellado que dice: "Turista. Prohibido estudiar y trabajar鈥. Pero inmediatamente llegaron las desmentidas. Respecto del particular sellado en el pasaporte, el consulado de Bolivia en la Argentina difundi贸 un comunicado de la Direcci贸n General de Migraciones de ese pa铆s que informa: "El Estado Plurinacional de Bolivia posibilita el ingreso de ciudadanos argentinos sin la obtenci贸n de visa, con la sola presentaci贸n de un documento de viaje y la Tarjeta Andina Migratoria completa鈥. El comunicado adem谩s aclar贸 que esa entrada est谩 autorizada para turismo o esparcimiento 鈥渘o para ejercer actividades remuneradas o lucrativas鈥. Seg煤n explican en Migraciones, para estudiar o comerciar, cualquier turista puede cambiar su condici贸n migratoria a 鈥減ermanencia transitoria o definitiva鈥. 鈥淎claramos que bajo la normativa vigente el sello de 鈥淭urista Prohibido trabajar y estudiar鈥 no se encuentra autorizado y por lo tanto se proceder谩 a la prohibici贸n de su uso y destrucci贸n鈥, explic贸 la entidad, en nombre del estado boliviano. Pero hay m谩s precisiones. 鈥淧ara inscribir una empresa o comercio en Bolivia no existen distinciones de nacionalidad鈥, aclar贸 a T茅lam Carlos Murillo, el vocero de prensa de Fundempresa, una fundaci贸n sin fines de lucro, encargada del Registro de Comercio en todo Bolivia. De acuerdo al C贸digo de Comercio, en ese pa铆s para ser legal una empresa o comercio debe estar inscripta en el registro que lleva Fundempresa, que cuenta con m谩s de 20 oficinas en La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Potos铆, Tarija y otras ciudades de Bolivia. Entre los requisitos para quienes quieren iniciar una empresa o comercio est谩n la presentaci贸n del documento de identidad. Pero si se trata de extranjeros, deben presentar el documento que acredite que se radicaron en el pa铆s, en el que consta la visa que puede ser de objeto determinado (con un contrato de trabajo, pr谩ctica laboral, estudio u otra finalidad), visa de permanencia temporal de un a帽o, permanencia temporal de dos a帽os, visa m煤ltiple o permanencia indefinida鈥, explicaron en Fundempresa. "Nunca escuch茅 o recib铆 denuncias de alg煤n emprendedor argentino que haya sido limitado a trabajar. Es m谩s, al menos en Santa Cruz de la Sierra festejan la presencia de cualquier inversor y m谩s si es extranjero. Incluso cada septiembre se realiza en la ciudad la Expocruz y la delegaci贸n extranjera m谩s numerosa que viene a interiorizarse sobre las oportunidades de negocios e inversi贸n siempre es la argentina", asegur贸 Juan Carlos Salinas Cort茅z, periodista econ贸mico del diario El Deber de ese departamento boliviano. Serg煤n informan en la misma Direcci贸n de Migraciones, estudiar resulta a煤n m谩s sencillo en el pa铆s andino. Sucede que Bolivia y Argentina tienen vigente un Convenio de Migraci贸n firmado el 16 de febrero de 1998 que permite a los ciudadanos de ambos pa铆ses obtener la permanencia temporal y/o permanente para trabajar y/o estudiar en estos pa铆ses. Por eso, quienes quieren capacitarse o estudiar s贸lo tienen que tramitar previamente una visa consular que puede prorrogarse mientras duren los estudios. Seg煤n las estad铆sticas que manejan en Migraciones, y datan de 2015, entre enero y noviembre de 2015 de las 25.379 residencias transitorias o definitivas otorgadas por Bolivia, 1.689 fueron para ciudadanos argentinos. De este modo la Argentina se ubic贸 en el cuarto puesto en cantidad de inmigrantes detr谩s de Brasil Per煤 y Colombia. Para quienes no tienen los documentos en regla, Bolivia tiene en marcha un plan de regularizaci贸n migratoria desde noviembre de 2016 para los extranjeros que demuestren al menos un a帽o de estad铆a en el pa铆s. La percepci贸n de los turistas, especialmente los de las zonas fronterizas, a veces es diferente. "A veces la permanencia en Bolivia se complica para los que ingresan por los pasos de frontera. Les exigen un sellado en el pasaporte o documento y al que no lo tiene le cobran multa", cont贸 Alcira Pe帽aloza, una salte帽a que debi贸 pagar una multa equivalente a unos 500 d贸lares.

Fuente: T茅lam

