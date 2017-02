Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 08 Febrero 2017 08:57 Visto: 50 Twitter Mundo Duros cuestionamientos de la justicia al veto migratorio de Trump El Tribunal de Apelaciones critic贸 algunos de los argumentos del gobierno y resolver谩 "lo antes posible" si restituye o no el decreto que restringe el ingreso de inmigrantes y refugiados. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno de Estados Unidos ya estudia la petici贸n del Gobierno de restituir el veto del presidente Donald Trump a ciudadanos de siete pa铆ses de mayor铆a musulmana y a todos los refugiados, que est谩 suspendido judicialmente desde el viernes. Los magistrados, dos dem贸cratas y uno republicano, aseguraron una vez finalizada la audiencia en la que las partes presentaron sus argumentos que tomar谩n una decisi贸n sobre restituir o no el veto "lo antes posible", sin especificar fecha. Aunque el tribunal tiene su sede en San Francisco (California), la vista se celebr贸 v铆a telef贸nica con conexiones con Washington para dar voz a los abogados del Gobierno de Trump y con la ciudad de Seattle para que presentaran sus argumentos los estados litigantes. En el centro de la controversia est谩 la pol茅mica medida de Trump adoptada el pasado 27 de enero con la que suspendi贸 durante 120 d铆as el programa de recepci贸n de refugiados y fren贸 durante otros 90 d铆as la emisi贸n de visados para ciudadanos de siete pa铆ses de mayor铆a musulmana: Libia, Sud谩n, Somalia, Siria, Irak, Ir谩n y Yemen. El representante del Gobierno, el abogado August Flentje, pidi贸 a los jueces que restituya el veto de Trump porque la suspensi贸n que rige desde el pasado viernes por orden de un juez federal causa un "da帽o irreparable" al pa铆s. Los jueces se mostraron muy hostiles con Flentje y le pidieron que argumentara su alerta sobre un "da帽o irreparable" as铆 como el mismo veto. Flentje respondi贸 que el veto es constitucional y que encaja dentro de los "poderes presidenciales", argument贸 adem谩s que los siete pa铆ses afectados fueron clasificados por el anterior Gobierno de Barack Obama como naciones de riesgo por terrorismo. El 煤nico magistrado conservador del panel, Richard Clifton, nominado por el ex presidente George W. Bush, lleg贸 a definir los argumentos de Flentje como "bastante abstractos". La media hora que tuvo Flentje precedi贸 a los 30 minutos que el panel dio a Noah Purcell, abogado del estado de Washington, uno de los litigantes junto a Minesota contra las medidas de Trump. Purcell alert贸 a los magistrados que de restituir el veto pueden verse afectados de nuevo residentes permanentes en Estados Unidos y que eso "lanzar铆a al pa铆s al caos". El representante de Washington y Minesota tambi茅n asegur贸 que el veto discrimina a los musulmanes, un argumento que enfrent贸 muchas preguntas del magistrado Clifton por la clasificaci贸n de pa铆ses en riesgo por terrorismo elaborada por el Gobierno de Obama. "驴Afirma usted que la decisi贸n del anterior Gobierno y del Congreso tuvo motivos religiosos?", cuestion贸 Clifton. Si el panel vuelve a rechazar la petici贸n del Gobierno, es muy posible que la batalla legal llegue hasta la Corte Suprema.

