Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 07 Febrero 2017 20:56 Visto: 308 Twitter Valle Viejo Polémica por la normalización del sistema educativo municipal La Directora de Educación de la Municipalidad de Valle Viejo le respondió a la concejal Verónica Díaz, ex funcionaria de dicha cartera, quien se refirió a la crisis financiera. Directora de Educación de la Municipalidad de Valle Viejo, Cristina D’abate.-eldiariodecatamarca.com.ar La directora de Educación de la Municipalidad de Valle Viejo, Cristina D’abate, manifestó que seguirá defendiendo a los trabajadores y a la normalización del sistema educativo municipal chacarero, debido a la situación financiera que atraviesa el municipio, respondiendo a las críticas de la edil del departamento Verónica Díaz. La funcionaria chacarera manifestó que cuando asumió el cargo encontró un sistema colapsado, “con personal docente sin títulos e irregularidades en planes nacionales, con fondos que no se rindieron y eso llevó a realizar un trabajo muy profundo para el normal funcionamiento”. Con respecto a las declaraciones realizadas por la concejal Díaz, quien cargó duramente contra D´abate, manifestó que “hay que trabajar de manera mancomunada y dejar de criticar, porque ella sabe muy bien cuál es la situación, porque estuvo a cargo del sistema educativo municipal y es muy responsables de los serios problemas que atravesamos, debido a muchas cosas que se hicieron mal. Ella debería asesorarse con respecto al presupuesto y no generar incertidumbre en los docentes”. Por su parte manifestó que desde el área se están realizando gestiones en el Ministerio de Educación de la Nación para normalizar la situación y bajar programas en beneficio de la comunidad educativa.

