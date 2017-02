Tesorieri jugó un partido y ya hay amenazas

Tesorieri disputó un partido, no perdió y la barra amenazó a jugadores y dirigentes.-eldiariodecatamarca.com.ar Así lo confirmó el presidente de Tesorieri, Daniel Ireba, quien realizó la presentación por cuanto dijo que la semana pasada un grupo de personas llegó al entrenamiento y amenazóa los jugadores y dirigentes. Con la consigna ‘si no ganan van a cobrar’” los barras metieron presión antes del debut por el Torneo Federal C, pese a que el “Alemán” viene de conseguir el campeonato de la Liga Catamarqueña en forma invicta.



Tesorieri debutó el pasado viernes en el Federal C con un empate ante Independiente de 1º de mayo, 1 a 1 y desde las tribunas se escucharon cánticos contra la dirigencia del club de Avenida Belgrano.



Todo indica que estos hinchas estarían identificados con otro sector que no acepta a los actuales dirigentes y tratan de meter presión. Ahora la Justicia deberá actuar para impedir este accionar.