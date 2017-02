Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 07 Febrero 2017 18:17 Visto: 12 Twitter Nacionales Este martes es el "tetazo" en el Obelisco Luego de la polémica que se generó por el "topless" de un grupo de mujeres en una playa de Necochea, activistas convocaron para este martes a una manifestación en el Obelisco porteño bajo el lema "nuestros senos no deben ser censurados". "¡La única teta que molesta es la que no se puede comprar!", dicen las convocatorias que invitaron al "tetazo" para esta tarde en el Obelisco. El evento fue organizado por la agrupación "Agitaciones Contra el Acoso Callejero" y es acompañado por cientos de activistas feministas. Este "tetazo" se convoca luego de que se difundiera un video en el que se ve cómo un grupo de policías discute con unas mujeres que estaban haciendo topless y terminan echándolas de la playa, en Necochea, al considerar "obsceno" lo que estaban haciendo. Las mujeres argumentaron que no se cubrían los pechos igual que los hombres y señalaron que lo que le exigían los policías era machismo. Con posterioridad, una de ellas, ante la consulta periodística, habló de la "policía represiva" y de "cuestiones políticas" para sostener su postura de practicar topless como lo había hecho "en todas las playas" a las que había ido. Finalmente, se retiraron de la playa pública tras haber generado reacciones a favor y en contra de su proceder. El fin de semana pasado se realizaron dos manifestaciones en Necochea y en Corrientes con cientos de mujeres que pidieron igualdad de género. En ambas convocatorias no hubo presencia policial, sino sólo resguardos a distancia sin que los efectivos se interpusieran en la protesta. Fuente: Minuto Uno

