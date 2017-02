Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 07 Febrero 2017 11:23 Visto: 226 Twitter Desde el lunes Dos mujeres se encadenan pidiendo ser blanqueadas por el intendente Jalil Aducen que llevan más de cinco años con un contrato basura, por el cual cumplen más de 6 horas laborales de lunes a domingo y perciben 3.000 pesos. Las mujeres se encadenaron en la noche del lunes y permanecen en las puertas del palacio municipal. Un nuevo reclamo por la situación laboral se lleva a cabo en el Palacio Municipal. - eldiariodecatamarca.com.ar Las mujeres se instalaron en la puerta del Palacio Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca, ubicado sobre calle La Rioja, frente a la plaza 25 de Agosto, y manifestaron que se mantendrán hasta ser atendido su reclamo. Según lo manifestado quieren ser recibidas por el intendente Raúl Jalil para pedir por la mejora en sus condiciones de trabajo, ya que sostienen que están en una situación precarizada desde hace tiempo. "Ya no nos alcanza con los $ 3.000 que nos pagan. Vemos que todo el tiempo le firman planta permanente a gente que no trabaja en ninguna dependencia mientras muchos de nosotros seguimos postergados” dijo una de las mujeres. Esta no es la primera vez que las puertas del Palacio Municipal son escenario de una protesta de trabajadores precarizados de la comuna capitalina, los cuales vienen reclamando el pase a planta o una mejora de su situación laboral.

