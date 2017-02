Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 07 Febrero 2017 11:13 Visto: 163 Twitter Crisis laboral “En los últimos doce meses se perdieron 200 puestos textiles en Catamarca” Lo afirmó Jorge González, secretario general de la Asociación Obrera Textil. Y también aseguró que en los próximos días lamentablemente, se verían afectados con la suspensión más trabajadores. Jorge González, de la AOT, dijo que la crisis en el sector textil es “gravísima”. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el dirigente gremial manifestó este martes su preocupación por la crisis que atraviesa el sector y pintó un panorama muy desalentador. “La crisis en la empresa Alpargatas es muy grave. Ayer tuvimos una reunión larga y tediosa con la gerencia y la situación es complicada. Venimos de dos semanas de suspensión y un mes de licencia. Y ahora nos dijeron que habrá más suspensiones”. González afirmó que el “cimbronazo es tremendo en el sector nacional en el ámbito textil.A días de volver se va a modificar las condiciones de trabajo porque de 6 por 2 vamos a pasar a 5 por 1 y no se trabajará los domingos”. También agregó que en “Catamarca tenemos problemas con la empresa Yersiplastque de 120 obreros ahora solo quedan 20. Y estamos seguros que en los próximos días no va a quedar ninguno”. “Pero estamos solos en esta lucha para que se queden las industrias en Catamarca.Es imposible competir con la industria de otros países como los asiáticos pero no se ve una reacción de los empresarios ni de los funcionarios”. Finalmente González dijo que hoy “hay 8.000 obreros textiles en la calle que no van a volver más. Hubo cierres de plantas fabriles en Chaco, en La Rioja, y en el sur donde ha cerrado una hilandera de muchos años”. “Por ejemplo en Calzados Catamarca tenía 810 obreros hace 2 años, hoy tenemos 360. Y la gente sin trabajo entra en la desesperación. Se involucran en la droga, en la delincuencia y debemos trabajar para revertir esta situación”. Además señaló que “en Catamarca, en los últimos 12 meses hemos perdido más de 200 empleados textiles. Hace un año teníamos 1.400 obreros y ahora solo quedan 1.200. Es una situación desesperante”.

