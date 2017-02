HablÃ³ la familia del autor de la masacre de Hurlingham

La mamá de Diego Loscalzo, el autor del séxtuple crimen de Hurlingham detenido este lunes en una ruta de Córdoba, habló tras la masacre que tiene a su hijo como principal implicado. El hombre de 35 años está acusado de matar a su ex pareja y a cinco familiares. "Lo crié con educación como a todos mis hijos, nunca les faltó nada, algo pasó en esa casa como para que hiciera una cosa así", declaró este martes Mabel, mamá del único acusado por el múltiple crimen en diálogo con la prensa. En esa misma línea manifestó no entender por qué Loscalzo pudo cometer un crimen de esas características. "¿Por qué? ¿Qué pasó por su cabeza?", se preguntó Mabel, al tiempo que dejó saber que hace dos años que no veía a su hijo. "No doy más, no lo puedo creer", repetía la mujer desde su casa de Villa Lugano, donde se encuentra acompañada por otros de sus hijos. "Esto es una pesadilla, no lo creo, me siento muy mal y le pido mil perdones a toda la gente", agregó. Sobre la primera de las víctimas, Romina Maguna, policía bonaerense y pareja de su hijo, contó que la conoció, pero que sólo la había visto una vez hace tres años. "Siento vergüenza ajena", dijo por su parte Matías, uno de los hermanos del acusado. Diego Loscalzo está acusado de matar a su ex mujer, la agente de policía Romina Maguna; a los hermanos de la mujer, Vanesa y José Maguna; a la madre de los tres, Juana Paiva, y a Darío Daniel Díaz, pareja de Vanesa. Además, hirió de gravedad a Beatriz Lloret, esposa de José Maguna y concuñada del asesino. Lloret estaba embarazada de nueve meses y debido a las heridas el bebé murió. Fuente: Infobae