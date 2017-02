Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 06 Febrero 2017 13:14 Visto: 137 Twitter Para viviendas La Gobernadora anunció que llegarán fondos Durante el acto de inauguración del tomógrafo en el Hospital Eva Perón, Corpacci se refirió a varios temas y entre ellos mencionó que la Nación girará 70 millones de pesos para obras. Corpacci adelantó que desde Nación le prometieron destrabar fondos para obras. - eldiariodecatamarca.com.ar La primera mandataria dijo que el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, le aseguró que en los próximos días le enviarán a Catamarca fondos que estaban demorados y es para afrontar obras en construcción. En tal sentido dijo que desde la Nación no se habían girado partidasy por tal motivo lo planteóen la última reunión que hubo de gobernadores con autoridades nacionales al entender que “no hay paridad en el trato con otros estados”. “Hay provincias que reciben mucho y otras que no reciben nada como es el caso de nosotros. Nos sentimos que no somos contemplados con la misma generosidad. Nación, por un motivo u otro, siempre nos dice lo mismo”. Sobre el tema de la discusión de la paritaria con los docentesCorpacci dijo que "con los gobernadores coincidimos que las conversaciones de paritarias están a disposición de cada provincia. Hoy, estamos muy lejos de lo que piden los gremios y de lo que podemos dar”. Finalmente dijo que se está realizando una fuerte inversión en materia de Salud por cuanto se "han destinado 50 millones para la refacción y acondicionamiento de los centros asistenciales del interior”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626