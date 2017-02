Parrilli le pidiÃ³ a la Corte que investigue quiÃ©n filtrÃ³ las escuchas a su telÃ©fono

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 06 Febrero 2017 10:36 Visto: 37 Twitter AFI Parrilli le pidió a la Corte que investigue quién filtró las escuchas a su teléfono El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que sancione a los responsables por dar a conocer sus conversaciones telefónicas con la ex presidenta, Cristina Kirchner. El ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia que determine quiénes fueron los responsables de la filtración de escuchas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo y exigió al presidente del alto tribunal Ricardo Lorenzetti, que "se inicien actuaciones sumariales" al respecto. Se trata de las escuchas denunciadas por el fiscal Guillermo Marijuán donde se escucha a Parrilli, y a la ex presidenta Cristina Kirchner hablar de un presunto armado de denuncias contra el ex espía, Antonio Stiuso. Parrilli exigió al presidente de la Corte, de quien depende la oficina que se encarga de la interceptación de teléfonos por orden de jueces en el marco de investigaciones judiciales, que "se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar los responsables administrativos de la filtración de las escuchas". Y pidió "que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan". Parrilli, representado por el abogado Roberto Boico, cuestionó que la interceptación de su teléfono fue ordenada por Lijo "bajo modalidad de escucha directa, utilizable, como bien sabe el tribunal, para casos de secuestro extorsivo y afectaciones a la vida de las personas y no para reconstruir eventos históricos pasados". Lijo ordenó esas escuchas en el marco de una causa en la que se investigan las irregularidades por la detención de quien estuvo prófugo vinculado al triple crimen de General Rodriguez, Ibar Pérez Corradi. Parrilli recusó a Lijo el viernes pasado por la causal de "enemistad manifiesta" y pidió su apartamiento de esa investigación. Ahora Parrilli pidió al máximo tribunal investigar las filtraciones de esos audios porque la Corte Suprema "es responsable del Departamento de Interceptación de Comunicaciones, y en este caso está en riesgo la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y con ella, el último eslabón de protección de los derechos de las personas", según advierte en el escrito presentado ante la Corte. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626