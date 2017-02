Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 06 Febrero 2017 10:03 Visto: 28 Twitter Canciller铆a Malcorra dijo que Trump "ha descolocado al mundo, no solo a la Argentina" La canciller inst贸 a "ser cuidadosos con el uso de las palabras y gestos" para encaminar el v铆nculo entre el pa铆s y la regi贸n con la naci贸n estadounidense porque "cerrarse no es buena salida". Argentina "necesita proyectarse al mundo" porque "aislada no funcion贸" y abog贸 por un mundo multipolar. "Tenemos en cuenta la reacci贸n en cascada que provoca la llegada de Trump, pero seguimos privilegiando un mundo multipolar", apunt贸 en una entrevista publicada este lunes por el diario espa帽ol El Pa铆s. "Por eso apostamos ahora a煤n m谩s por Europa, por el avance del v铆nculo de la UE con el Mercosur. Tambi茅n queremos reforzar v铆nculos en Asia y 脕frica", agreg贸. Trump "ha descolocado al mundo, no solo a la Argentina", dijo Malcorra al responder sobre la suspensi贸n temporal del cupo de importaci贸n de limones argentinos a Estados Unidos impuesta por el mandatario estadounidense apenas asumi贸 el cargo, en enero pasado. En este sentido, admiti贸 que "las se帽ales generan preocupaci贸n", pero pidi贸 evitar el "dramatismo" y asegur贸 que "no" cree que "Trump quiera destruir los v铆nculos". "Creo que 茅l tiene una mirada desde adentro de EEUU. Quiz谩s el ejercicio de presidir EEUU y conectarse con el mundo le agregue otra perspectiva", consider贸 la canciller. Respecto de la relaci贸n de la regi贸n con EEUU y y en particular sobre la situaci贸n de M茅xico y la eventual construcci贸n de un muro en la frontera con la naci贸n norteamericana, la canciller dijo que Argentina "tiene que hacer las cosas en funci贸n de lo que sus socios le pidan que haga". "M茅xico est谩 teniendo di谩logo con EEUU. Est谩n intentando abrir conversaciones. Mientras tanto nos han pedido que estemos atentos pero con prudencia. El propio Papa dijo que hay que darle un tiempo a Trump. Si uno se apresura demasiado a subir las apuestas, los caminos se apartan. Hemos transmitido preocupaci贸n, pero M茅xico est谩 buscando un camino de acercamiento", explic贸. En el mismo sentido, Malcorra pidi贸 "ser cuidadosos con el uso de las palabras y gestos" y "evitar una escalada para no matar la oportunidad de resolver el problema". Fuente: MinutoUno

