Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 04 Febrero 2017 20:35 Visto: 67 Twitter Nacionales El New York Times comparó los controles migratorios propuestos por el gobierno con los de Donald Trump Para la prestigiosa publicación estadounidense, la decisión de Mauricio Macri “trajo comparaciones con el presidente de los Estados Unidos y encendió un feroz debate sobre la inmigración” La respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al presidente de Bolivia Evo Morales fue la última de una serie de polémicas que surgieron como consecuencia de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de endurecer los controles migratorios. El tema de la inmigración también está en la agenda mediática de los Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump prohibiera la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana, y para el New York Times la decisión de Macri "coincide con las restricciones establecidas por la administración de Trump". En un artículo publicado este sábado, el diario estadounidense sostiene que "las medidas de inmigración del señor Macri, si bien no son tan extremas como las del señor Trump (…), están generando tensiones diplomáticas en la región. Algunos líderes sudamericanos están atacando lo que creen que es un intento de imitar las políticas de inmigración de Trump y propagar un sentimiento xenófobo". "Pero las encuestas en Argentina mostraron un amplio apoyo para limitar la inmigración, y algunos dicen que el nuevo decreto no va lo suficientemente lejos. Un congresista de la derecha incluso está pidiendo que se construya un muro en la frontera con Bolivia", detalla el artículo escrito por Simon Romero y Daniel Politi, que además cita al Director de Migraciones argentino, Horacio García: "Todos deberían estar tranquilos, porque Argentina va a serguir siendo un país hospitalario y abierto". La nota de Romero y Politi detalla que "el nuevo decreto de inmigración dice que está enfocado en la lucha contra el crimen, argumentando que el 22 por ciento de los presos en el sistema penitenciario federal son extranjeros (cuando se tienen en cuenta todas las prisiones del país, la cifra se aproxima al 6 por ciento)". El artículo agrega que "el decreto menciona al 'crimen organizado' como razón de la campaña, pero amplía los delitos que justifican la expulsión o el bloqueo del ingreso para incluir cualquier crimen que pueda conducir a una pena de prisión. Muchos se preocupan de que los inmigrantes ahora pueden ser expulsados ​​por crímenes menores, como bloquear una calle durante una protesta". "Frente a las críticas, los funcionarios del gobierno del señor Macri han tenido que dejar en claro que están descartando la construcción de un muro del estilo del de Trump en la frontera boliviana. 'El problema no es la inmigración, sino el narcotráfico y el contrabando', dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de que las autoridades bolivianas cuestionaran por qué escogía públicamente a los inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos", afirman Romero y Politi. El artículo además detalla que "los críticos dicen que las nuevas restricciones se centran en los inmigrantes pobres para distraer la atención de la economía, que sigue siendo lenta más de un año después de que el señor Macri asumiera al poder prometiendo que las políticas favorables al mercado impulsarían el crecimiento". Por último, la nota recuerda que "a finales de los años noventa, el gobierno del presidente Carlos Menem, de manera similar, se opuso a los inmigrantes asociándolos con la delincuencia callejera. En 2014, la señora Cristina Kirchner, la ex presidenta, amenazó con expulsar a extranjeros que hubieran cometido crímenes en una revisión del código penal, incluso después de que su gobierno legalizara el estatus irregular de muchos inmigrantes". Fuente: Infobae

