Detectaron operaciones sospechosas del presunto testaferro de JosÃ© LÃ³pez por millones de pesos

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 04 Febrero 2017 19:50 Visto: 135 Twitter Nacionales Detectaron operaciones sospechosas del presunto testaferro de José López por millones de pesos La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó un informe a la Justicia Federal que hace una radiografía tajante del incremento patrimonial del contador Andrés Galera, procesado en la causa López. Más millones en obra pública Operaciones sospechosas de movimientos bancarios por más de un millón y medio de pesos en cinco meses, pusieron al testaferro del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López -el contador Andrés Galera– en la mira de la Justicia Federal. La investigación a la que accedió Infobae, y que está en los Tribunales de Comodoro Py desde diciembre de 2016, puso en evidencia las inconsistencias del sideral aumento patrimonial de Galera, su grupo familiar y las irregularidades fiscales que ponen a su fortuna en la delgada línea roja. Según el pormenorizado informe de más de 35 fojas que le llegó al juez Federal, Daniel Rafecas, a cargo de la causa por la cual López está detenido por enriquecimiento ilícito, Galera justificó movimientos por millones de pesos con movimientos entre cuentas de sus propias empresas, con las cuales compró aviones; lujosas propiedades en Argentina, España y Estados Unidos; vehículos, y manejó millones de dólares en efectivo. La información fue enviada por Rafecas al juez Sergio Torres y surge de una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF). La detección de los movimientos dudosos aparecieron luego del rastreo de una cuenta corriente a nombre de Galera en el BBVA Banco Francés, donde se registraron "acreditaciones por depósitos en efectivo, depósitos en cheques y transferencias", egresando los fondos mediante pago de cheques y envíos a otras cuentas. Otro dato terminó siendo aún más relevante para la Justicia: la constructora de Galera, su principal fuente de ingreso, declaró haber tenido contratos con municipios bonaerenses de por los menos un total de 87 millones de pesos. Esa información, sumada a la relación de Galera con López, puede terminar de desentrañar el circuito de la obra pública entre López, intendentes y empresarios. Muchos municipios aún le deben dinero. "El contador", como se lo conocía a Galera en el ministerio de Planificación en los tiempos dulces de la conducción de Julio De Vido, fue procesado en la causa de López por haber tenido la titularidad del chalet en el que el ex funcionario vivía y escondió los 9 millones de dólares que luego intentó ocultar en un convento. El documento judicial confirmó la investigación que Infobae realizó a mediados del 2016. Viani SA, Revilier SA, Howler y Document Assitance son las empresas del amigo de López y en las cuales intentó camuflar sus propiedades y justificar ante el fisco sus bienes e ingresos. Galera declaró que entré 2010 y 2014 recibió $2.139.985 en carácter de servicios contables que realizó para Viani, empresa de la cual posee un 10% de las acciones. El restante 90% es de Revilier, de la cual él y sus hijos son los principales y únicos accionistas. Se pagó a él mismo. El mismo dibujo contable utilizaron ante la AFIP sus hijos. Andrés Galera hijo hizo crecer su patrimonio un 1.062%, de 143 mil pesos a a más de un millón y medio, entre 2010 y 2013. Su hermana, Celeste Galera, hizo lo propio en el mismo margen de tiempo, pero le fue mejor en la comparativa: su suba fue del 1.320%. Pasó de bienes por 104 mil pesos a $1.478.194. Ambos justificaron este números con trabajos, créditos y movimientos con sus propias empresas, de las cuales también son directores. Viani SA, la constructora y caballo de batalla de Galera, declaró ingresos entre 2010 y 2015 por 450 millones de pesos pero los investigadores no pudieron comprobar cómo el contador llegó a hacerse de la empresa en 2009, que no contaba con capital alguno, pero con Galera encima llegó a los 36 millones de pesos. Entre 2010 y 2015, Viani declaró operaciones con 17 municipios del conurbano bonaerense. De esas operaciones, Viani declaró que esas administraciones cumplieron contratos de por lo menos un total de $87.922.408. En ese punto se constituye el eje troncal de Galera y su relación con López. Su cercanía con el secretario de Obras Públicas le permitió el acceso los municipios, en su mayoría kirchneristas. Muchas de esas obras fueron financiadas por Nación pero finalmente pagadas por los intendentes. Solo en 2012, Ezeiza le pagó a Viani 12 millones de pesos. La tierra de Alejandro Granados no es una más para Galera. Ahí está radicada Revilier, su empresa de comercialización de hormigón armado y que tiene como casi único cliente a Viani. Dos años antes, el municipio de Lanús, con el otrora kirchnerista ortodoxo, Darío Díaz Pérez, recibió $10.580.731. Entre 2010 y 2014, Galera declaró haber manejado solo en efectivo, poco más de un millón de dólares. La investigación también incorporó dos aviones; un chalet el lugar mas costoso de Malaga-España; un piso de 600 mil dólares en Miami; una mansión en el country Abril y departamentos en dos torres lujosas de Puerto Madero. Nada mal. Fuente: Infobae

