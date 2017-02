Un bebÃ© muriÃ³ ahogado atragantado con una uva

Un bebé recién nacido murió atragantado con una uva. La mamá del pequeño no sabe en qué momento su pequeño sobrino le dio la fruta a su hijo. Lo que recuerda es que empezaron a notar que el bebé se ahogaba. Entre los nervios y la desesperación intentaron ayudarlo, pero nada sirvió. El fatal hecho ocurrió en Cerro de Valdivia de Colonia Fiscal Norte, en Sarmiento, San Juan. Mónica Domínguez, la joven madre de 23 años que tiene además cuatro hijos más, relató lo sucedido. La mujer de 23 años, que tiene otros 4 hijos, relató que salieron temprano de la cosecha y, apenas llegaron a su casa en la calle Mendoza Vieja, se sentaron a tomar mate junto a los niños . "No me di cuenta en qué momento mi sobrino le pasó una uva al bebé. Estábamos hablando cuando mi hermana me dice que el niño se estaba ahogando. Empecé a pegarle en la espaldita al niño para ver si largaba el grano de uva. Le metí los dedos". "Le dimos agua, pero no se lo podía sacar. No sabía qué hacer y salí corriendo con el niño. Una vecina le hizo masajes. Otra señora también y hasta un tractorista se paró a ayudarnos. Mi hijo hacía arcadas y se ponía cada vez más morado. Le hacíamos de todo, pero no reaccionaba", relató la joven. Una persona luego los trasladó en auto al puesto de salud. "Ahí trataron de reanimarlo, pero no pudieron hacer nada. Ya no se movía ni respiraba", narró. La familia subsiste a partir del trabajo en los viñedos de la zona. Fuente: Infobae