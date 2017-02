Arranca el juicio por el crimen de Candela

Con tres imputados, arrancará este lunes el juicio por el asesinato de la niña Candela Rodríguez, ocurrido en agosto de 2011 en la localidad bonaerense de Villa Tesei, y la madre de la víctima, Carola Labrador, advirtió que su objetivo es que "le den perpetua" a los acusados. "Vamos a lograr que le den perpetua a los tres acusados", sostuvo Labrador en diálogo con la agencia NA Labrador, a la vez que advirtió que tanto el fiscal Marcelo Tavolaro, quien estuvo al principio de la causa, y varios de los policías que actuaron en el caso "también tienen que ser juzgados".



Por el crimen de Candela, Hugo Bermúdez, de 56 años, Leonardo Jara, de 37; y Fabián Gómez, de 45, se sentarán el lunes en el banquillo de los acusados y comenzarán a ser juzgados por el delito de "privación ilegal de la libertad seguida de muerte". "Esto es el principio. Estos tres tipos fueron los que mataron a mi hija, pero después tiene que ir a juicio la mafia policial y los funcionarios que no hicieron nada por buscar a mi hija", sentenció Carola. Y agregó: "Mi hija estuvo 9 días con vida y el fiscal Tavolaro y la policía no hizo nada por salvarla. Toda la versión inicial fue inventada para ensuciarnos a mi y al padre de Cande, pero después no pudieron probar nada de eso".



Candela tenía 11 años cuando fue capturada a metros de su casa el 22 de agosto de 2011, permaneció secuestrada durante 9 días y su cuerpo fue hallado en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham, el 31 de agosto, cerca del Acceso Oeste. Fuente: Minuto Uno