A los 106 aÃ±os, se enamorÃ³ a primera vista y se casÃ³

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 04 Febrero 2017 18:51 Visto: 37 Twitter Nacionales A los 106 años, se enamoró a primera vista y se casó Ocurrió en Brasil. La pareja se conoció en el geriátrico donde ambos viven. Su novio tiene 40 años menos. "Sé que ella es mayor, pero estoy feliz", dijo él durante la boda. Para el amor no existe la edad, dicen. Y Valdemira Rodrigues de Olivera y Aparecido Días Jacob, parecen confirmarlo. Su historia de amor será breve pero intensa. Se enamoraron apenas se vieron en una residencial de Sao Paulo, Brasil, y en enero de este año decidieron sellar su amor con una impactante boda que realizaron en el lugar debido a que la mujer no puede moverse de la residencia por su delicado estado de salud. 106-year-old woman becomes the oldest fiancée after getting engaged to her 66-year-old lover https://t.co/FQ5GOLxMfo pic.twitter.com/d3IRjFCnZn — VivaLasGidi (@VIVALASGIDIAN) 3 de febrero de 2017 De esta manera, los voluntarios del proyecto 'Projeto do Sonhos' ('Proyecto de sueños') tomaron la decisión de ayudar a celebrar el compromiso y así cumplir el sueño de la pareja. La fiesta contó con más de 100 invitados, además de un fotógrafo, peluquera, maquilladora y hasta una orquesta. "Sé que ella es un poco más vieja que yo, pero estoy feliz", confesó Jacob, mientras que su novia ha señalado que "si él muere, moriré también". Jacob lleva más de 20 años viviendo en la residencia donde fue ingresado por las secuelas de la poliomielitis. Ni él ni su novia nunca se habían casado antes, y para ambos fue un amor a primera vista. Fuente: Minuto Uno

