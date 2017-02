Desvalijaron a tres familias de argentinos que alquilaban una casa en Brasil

Tres familias de argentinos, en mayoría oriundos de Misiones, fueron desvalijadas por asaltantes mientras descansaban en la ciudad balnearia de Torres, en el sur de Brasil, confirmaron este sábado las víctimas. El atraco se registró alrededor de las 4:30 del jueves en el departamento que habían alquilado los veraneantes, un total de quince personas, cuando irrumpieron a cara descubierta dos hombres que los amenazaron de muerte. Los primeros en ser reducidos por los asaltantes que portaban armas de fuego fueron Miguel Rodríguez, de 49 años, y uno de los jóvenes que integraba el grupo familiar, a quienes apuntaron a la cabeza mientras exigían la entrega de dinero y elementos de valor. De acuerdo con el relato de Dienifer Borges, de 26 años, una de las víctimas, los ladrones revisaron el departamento mientras controlaban a los ocupantes profiriendo amenazas, tras lo cual se alzaron con dinero en efectivo y teléfonos celulares.



Antes de huir del lugar, distante a pocos metros de la plaza principal de Torres, el dúo exigió a los argentinos que les entregaran las llaves de uno de sus automóviles, un Chevrolet Corsa, con el cual se alejaron de la zona.



El vehículo fue hallado ayer en inmediaciones del municipio de Osorio, vecino a Torres, en un camino vecinal y totalmente calcinado, confirmó la joven que se comunicó con los medios de Misiones y familiares de la localidad de San Javier, en esta provincia.



De acuerdo con el testimonio de Borges, el vehículo sustraído por los delincuentes hizo un extenso recorrido "a pesar de que hay puestos de la policía local en varios puntos, pero no fue advertido por los efectivos".



Si bien la joven residió en Torres durante varios años, comentó que "los policías brasileños no actúan cuando las víctimas de atracos son argentinos, ya que según dicen en nuestro país tampoco hacen nada cuando roban a los brasileños, y ahora nos dimos cuenta que es así".



Las víctimas del robo llegaron a la zona de balnearios el pasado fin de semana, a bordo de tres vehículos, pero tenían previsto finalizar los trámites de rigor y regresar a la Argentina, con la experiencia de que "con solo ver la patente del auto te atacan y acá (en Brasil) no somos bien atendidos", dijo Dienifer Borges. Fuente: Minuto Uno