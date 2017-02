10 mitos sobre el cÃ¡ncer, la epidemia que mata 8 millones de personas por aÃ±o

Tal vez aparecen por la magnitud global del problema. Quizá son producto del pánico que las escalofriantes cifras que sitúan a la enfermedad como la segunda causa de mortalidad en todo el mundo. Seguramente también detrás de todo esté la falta de información. Los mitos que rodean al cáncer tienen un origen dependiente de varias razones y se instalan en la sociedad a pesar del grado de veracidad que portan. El Instituto Nacional del Cáncer (INC) se creó en 2010 para el desarrollo e implementación de políticas de salud, así como de la coordinación de acciones integradas para la prevención y control del cáncer. "Nació con el objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer en Argentina. ¿Cómo? Con prevención fundamentalmente para cáncer de pulmón, cuello de útero, colon y mama", agregó a Infobae Ricardo Kirchuk, oncólogo del Instituto Roffo y Miembro del Consejo Ejecutivo del INC en un encuentro de especialistas de todo el país organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica y la Coalición Cáncer Argentina. Entre las metas del ente sanitario también está suplir a la gente de notificaciones que aclaren la realidad de la enfermedad. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer. Con motivo de ello, a continuación una lista de las más comunes -y erróneas- creencias populares desmitificadas por el organismo nacional. El cáncer no tiene cura Una creencia muy instalada es asociar la patología a un estado irreversible. Pero no es así. Actualmente y gracias a la existencia de diversidad de tratamientos, más de la mitad de los cánceres que se diagnostican de forma temprana, pueden curarse. Si ocurre una metástasis, no hay posibilidad de cura La metástasis implica la extensión del tumor a otra parte del cuerpo, más allá de su localización original. Cuando ello sucede es, sin dudas, un signo de mal pronóstico; pero no supone que el cáncer sea incurable. Las terapias alternativas son una posibilidad fehaciente de cura Denominadas alternativas, estos tipos de tratamientos pueden ser un acompañamiento, según las indicaciones médicas. La práctica del reiki, por ejemplo, permite el control de la tensión y sufrimiento que puede causar el estar enfermo. Otras, como el consumo de jarabes o sustancias derivadas de insectos o reptiles, no sólo no aportan beneficios, sino que además pueden interferir con consecuencias negativas. Yuyos o suplementos de hierbas medicinales, capaces de curar el cáncer No existen estudios científicos que demuestren su poder curativo. Es más, algunos de estos suplementos pueden afectar la eficacia de los medicamentos que los especialistas prescriben habitualmente y pueden generar efectos secundarios o interferir con la efectividad de las terapias tradicionales. La patología es hereditaria La enfermedad no siempre es hereditaria. La mayoría de los casos de cáncer se dan en personas que no tienen antecedentes familiares. Sin embargo, algunos tipos de cáncer sí se desarrollan con más frecuencia en ciertas familias que en el resto de la población. Por ejemplo, los de piel, mama, ovario, próstata y colon se reiteran a veces en varios miembros de una familia. Los edulcorantes artificiales causan cáncer Muchos alimentos tienen edulcorantes como la sacarina y el ciclamato. Las denominadas bebidas "light" contienen en su mayoría compuestos como el aspartamo. Estudios realizados en poblaciones humanas no evidenciaron hasta el momento que estos compuestos produjeran cáncer. Ingerir alimentos calentados en microondas puede favorecer el desarrollo Los microondas emiten radiaciones no ionizantes, de baja frecuencia, de poca energía y que no son capaces de romper enlaces químicos. Su relación con el cáncer carece de sentido, ya que las ondas emitidas no pueden modificar la estructura celular, ni dañar la composición del ADN. Pocos cigarrillos no se correlacionan con el riesgo de contraer cáncer Los peligros de desarrollar cáncer aumentan a partir del primer cigarrillo que se fuma. De hecho, sólo respirar el humo que exhala un fumador implica mayores posibilidades de contraer enfermedades cardiovasculares, pulmonares y tumores. La única cantidad segura de cigarrillos a fumar es cero. El tabaco es la principal causa evitable de cáncer, no sólo de pulmón sino de vías respiratorias altas, vejiga y páncreas, entre otros. La biopsia acelera el cáncer El examen microscópico consiste en la extracción -por medio de una aguja o bisturí- de una pequeña porción de tejido del cuerpo. La extracción se lleva a cabo para analizar la presencia o no de células anormales (precancerosas o cancerosas) en el tejido. Existe una creencia de que el procedimiento puede diseminar el cáncer. Por el contrario, las prácticas se realizan con métodos muy seguros y se toman muchas precauciones para evitar que las células cancerosas se extiendan a tejidos sanos. Cuanto más avanzado está el cáncer, más dolor genera No todos los cánceres generan dolor y, en caso producirlo, no implica que sea más mortífero. Para el cáncer doloroso existen numerosos recursos, entre ellos la morfina. El consumo de este analgésico opioide no genera adicción. Cuando el dolor está controlado -porque la causa que lo desencadenó se alivia- puede retirarse paulatinamente. Campañas y actividades de concientización Cada mito surge a partir de dudas que a su vez nacen por falta de conocimiento. La explicación sobre las consecuencias de cada patología, las estadísticas que magnifiquen su alcance, más los métodos de prevención y tratamiento son fundamentales para la lucha contra el cáncer. Es por ello que distintos organismos lanzan cada año diferentes campañas de concientización en todo el país. Con el lema "El cáncer no se toma vacaciones", la Fundación Cáncer – FUCA invita a participar el 4 de febrero en la "Gran Caminata FUCA 2017", cuyo evento central será en el área del Rosedal de Palermo (Parque 3 de Febrero, en Avenida Iraola entre Avenida Sarmiento y Avenida Infanta Isabel), a total beneficio de sus programas de investigación y formación médica. El horario será de 17.30 a 20.30. Además de la caminata, se ofrecerá un programa de actividades saludables que incluirá charlas sobre salud y actividad física, clases de distintos tipos de gimnasia y otras actividades participativas. También habrá sorteos y un show sorpresa, contando con la colaboración de personalidades del deporte. La participación en el evento es gratuita y abierta a toda la comunidad. Por su parte, La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) lanzó "Finales Inesperados", una iniciativa de concientización de cáncer de piel que comenzó el 18 de enero y se extenderá hasta el 24 de febrero, comprendiendo atención gratuita para detección de cáncer de piel y melanoma, publicidad gráfica, campaña en redes sociales y un micrositio interactivo donde las personas podrán compartir su historia. La detección gratuita se brindará a través del móvil de LALCEC, para población general, y en los consultorios propios para personas sin cobertura médica. La información detallada sobre los días y horarios de atención se encuentra en la página de Facebook. Fuente: Infobae