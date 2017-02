La CGT ratificó el paro de marzo, pero para el gobierno "es una medida prematura"

El secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid ratificó el paro general convocado por la central obrera y aseguró que el diálogo con el Gobierno y los empresarios "ha naufragado". "Hay una situación de deterioro que notamos y ya han habido muchas expectativas. La agitación de la zanahoria para adelante ha perdido su encanto", sostuvo el referente sindical. En diálogo con Radio Mitre, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resaltó que "en tanto y en cuanto no se modifiquen las consecuencias que están teniendo las medidas económicas se va a ratificar la protesta que se ha decidido". Asimismo, insistió en la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de "suspender por ahora el diálogo tripartito" con el Gobierno y las cámaras empresarias, ya que lamentó que "ha naufragado por la falta de confianza". "No hay apego al compromiso que se firma en la mesa y después se desconoce", se quejó el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, en alusión a los documentos firmados en esas mesas de diálogo en las que el sector empresario se comprometía a frenar los despidos por 90 días. Y agregó: "En el fondo lo que estamos cuestionando es el enfoque económico que hay, que no está dando resultados. Estamos frente a una oleada de despidos que si lo sumamos a la onda expansiva que tiene sobre el sector informal estamos hablando de 400 mil personas". Asimismo, Schmid rechazó los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien había cuestionado el paro convocado por la CGT para marzo y había afirmado que "la economía está creciendo, los salarios mejorando y se están creando 20.000 puestos de trabajo formal por mes". "El arranque en distintos sectores de la economía es casi imperceptible", lanzó el dirigente sindical, que comanda la central obrera junto a Héctor Daer y Carlos Acuña. El secretario general de la CATT también remarcó que la medida de fuerza será para "ratificar el llamado a paritarias libres, sin ningún tipo de discriminación, porque se supone que debe ser una libre negociación". Por su parte, Carlos Acuña, le reclamó al Gobierno que "empiece a dar respuestas a los problemas concretos" si quieren evitar la medida de fuerza. "Más que la paciencia, se terminó la confianza. Firmamos un acuerdo para que no haya despidos ni suspensiones y no cumplieron. Firmamos un acuerdo por un bono de dos mil pesos y tampoco cumplieron. No asumen los compromisos", se quejó. En diálogo con Radio Con Vos, el líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE) criticó al Poder Ejecutivo que encabeza Macri, al que definió como un "Gobierno de patrones que gobierna desequilibradamente". Consultado sobre las acciones que podría hacer la Casa Rosada para revertir la medida de fuerza, el sindicalista planteó: "No más diálogo, sino que empiecen a dar respuestas a los problemas concretos". En ese sentido, puso a modo de ejemplo que el líder del PRO tendría que sacar "un decreto de necesidad y urgencia de que todo el mundo tiene que pagar el bono". "Es una medida prematura" El presidente del Consejo Nacional del PRO, Humberto Schiavoni, consideró que el paro general convocado por la CGT para marzo "es una medida prematura", ya que afirmó que "no están dadas las condiciones" para llevar a cabo la protesta. "No están dadas las condiciones para una situación así. Existe un nivel de diálogo importante, se han plasmado acuerdos muy significativos. Lo veo como una medida prematura", sostuvo el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá. El funcionario nacional resaltó que "no existen condiciones para eso. Este es un Gobierno que dialoga, que no tiene problema en rectificarse de algunas acciones cuando es necesario, se han avanzado en proyectos comunes como haber consensuado Ganancias"."No debería llegarse a una situación de estas, pero a veces no depende de uno", agregó el misionero en diálogo con Radio 10. Y concluyó: "El contexto que se inicia este año va a ser favorable para que no se produzcan despidos. No veo que sea difícil encauzar esta situación. Los ministros (de Trabajo) Jorge Triaca y (de Producción) Francisco Cabrera están trabajando mucho en el tema". Fuente: Infobae