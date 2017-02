Una argentina emocionÃ³ y fue ovacionada en Got Talent de EspaÃ±a

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 04 Febrero 2017 09:41 Visto: 45 Twitter America's Got Talent España Una argentina emocionó y fue ovacionada en Got Talent de España Tras dar una asombrosa actuación en comedia musical, Solange Freyre se ganó un pase directo a la semifinal en el reality Luego de que el "fenómeno Malevo" tomara por sorpresa el America's Got Talent, otra artista argentina promete pisar fuerte en la versión española del reality de talentos. Se trata de Solange Freye, una mujer de 43 años que consiguió un pase directo a la semifinal luego de enseñar su don para la comedia musical. Piezas de clásicos como El fantasma de la ópera, Cabaret y Los Miserables fueron las elegidas por la mujer para demostrar su ductilidad y su enorme capacidad de interpretación. "Es indignante que haya este talento y que nadie lo esté contratando", dijo Risto Mejide, presentador televisivo e integrante del jurado del certamen. Eva Hache, por parte, se mostró muy conmovida con el trabajo de Freyre y dijo que lo que había hecho fue "prácticamente perfecto".

Fuente: LaNación

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626