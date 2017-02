Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 03 Febrero 2017 20:12 Visto: 111 Twitter Nacionales Cristina Kirchner aseguró que fue llamada a indagatoria para "tapar el desastre" del Gobierno La ex mandataria se pronunció en las redes sociales tras la decisión del juez Claudio Bonadio Varias horas después de ser citada a indagatoria por lavado de dinero y cohecho en el marco de la causa Los Sauces, la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner atribuyó la decisión del juez Claudio Bonadio a una supuesta intención de "tapar el desastre" del Gobierno. En ese sentido, la ex jefa de Estado hizo un repaso de algunas noticias ocurridas en la semana, como el aumento en la tarifa de la luz, el nuevo plan de precios transparentes y la marcha de protesta de la CGT. Esta última casualmente será el 7 de marzo, el mismo día en que Cristina Kirchner se tiene que presentar a declarar, algo que la ex mandataria también remarcó. "¿Cómo tapamos todo este desastre? Bonadio cita a declaración indagatoria a CFK el mismo día de la marcha de la CGT", escribió la ex presidente. Y agregó: "Y por las dudas si no alcanza a sus hijos y a sus sobrinos, DE MANUAL". Cristina Kirchner aseguró que fue llamada a indagatoria para "tapar el desastre" del Gobierno Domingo 29 de enero.

Morales Solá en La Nación: “Fin para las vacaciones tuiteras de Cristina Kirchner… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de febrero de 2017 “Dentro de dos días, los tribunales volverán a trabajar”… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de febrero de 2017 Lunes 30 de enero.

Asalto al bolsillo. Tarifazo de luz, agua, peajes y prepagas. Suben las acciones de las eléctricas, baja tu salario… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de febrero de 2017



La causa "Los Sauces" Bonadio también citó a declaración indagatoria a Máximo y Florencia Kirchner, y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por los delitos de cohecho y lavado de dinero. Todos los implicados fueron citados a partir del próximo 20 de febrero a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py en calidad de imputados. La empresa Los Sauces, constituida en 2006 con un capital de 100.000 pesos, facturó casi el 90 por ciento de sus alquileres de complejos habitacionales a las empresas de López (15.334.484 pesos) y Báez (5.662.121 pesos más IVA). En la causa también se investiga el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que a la par que Cristina Kirchner ejercía la primera magistratura, era titular junto a Máximo y Florencia de Los Sauces y se alquilaban habitaciones a los empresarios favorecidos con la obra pública y licitaciones.



Fuente: Infobae

