El 80% de los comercios no sabe cÃ³mo aplicar los Precios Transparentes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió este viernes sobre "la confusión que está generando la implementación de los Precios Transparentes" y consideró necesario que el Gobierno realice una campaña aclaratoria, pues "el 80% de los comercios PyME no comprende la medida ni cómo instrumentarla". "Frente a la confusión que está generando la implementación de los Precios Transparentes es necesario que el Gobierno formule una campaña intensa y eficaz aclaratoria, debido a que el 80% de los comercios PyME no comprende la medida ni cómo instrumentarla", precisa la CAME en un comunicado. La entidad empresaria, afirma además que esa situación genera entre consumidores y vendedores altercados que perjudican a las PyMES, "que ya tienen como carga los aumentos recientes en las tarifas de luz, gas y combustibles y la caída en las ventas durante todo 2016". "Desde que el Gobierno promovió esta medida, se inició una campaña generando expectativas de que los precios caerían un 20%", cuando en realidad "muchos ya venían bajando los precios de contado o promoviendo grandes descuentos y liquidaciones por falta de ventas" por lo que "no tienen margen para seguir bajándolos", agrega la declaración. Según un relevamiento de la entidad el "28% de los comercios analizados aún no implementó la norma porque no la comprende o está analizando cómo hacerlo" y que otro 31,9% no la aplica porque ya cobraba precios diferentes por pago "efectivo, en una cuota o débito" y pago "en cuotas". En tanto, el 20,2% no la aplica porque no acepta tarjeta o porque sólo acepta tarjetas en un pago y los precios entre esas dos modalidades siempre fueron iguales, de lo que resulta que "el 80,1% de los comercios PyME no cambió nada frente al martes 31 de enero", señala la entidad. CAME puntualiza además, que el 4,8% de los comercios relevados que antes cobraban cuotas sin interés disminuyó entre 5% y 10% el precio de venta en efectivo o un pago, pero aumentó entre 10% y 20% el precio con financiamiento en seis cuotas. La Cámara precisó también que el 15,1% de los negocios relevados mantuvo el precio en un pago o efectivo, pero aumentó el precio con financiamiento, cuando antes cobraban cuotas sin interés absorbiendo ellos los costos y puntualiza que los aumentos declarados en cuotas sin interés rondan el 10% para seis pagos. Fuente: Minuto Uno