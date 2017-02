Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 03 Febrero 2017 18:44 Visto: 92 Twitter Mundo El presidente de Uber le dijo “no” a Donald Trump Travis Kalanick decidió no participar en el grupo asesor del presidente. Los motivos El presidente ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, decidió no ser parte del grupo asesor económico de Donald Trump. Así lo informó por medio de un comunicado a sus empleados. Kalanick contó que habló con el presidente sobre el decreto migratorio que firmó, al que considera negativo para Uber y su comunidad. "También le dejé saber que no podía participar en su consejo económico. Unirse al grupo no significaba avalar al presidente o a su agenda, pero lamentablemente fue malinterpretado como si fuera exactamente eso", subrayó. No bien se dio a conocer esta nueva medida migratoria, Kalanick, al igual que otros directivos del mundo techie, la criticó por considerarla injusta. A su vez, dijo que la empresa ayudará, en todo lo que pueda, a los conductores afectados por este nuevo decreto. En este sentido, creó un fondo de defensa legal por tres millones de dólares. De todos modos, Uber recibió varias críticas en los últimos días de quienes estiman que no fue lo suficientemente contundente en su repudio. De hecho, el fin de semana el hashtag #DeleteUber se viralizó en las redes luego de que la empresa ofreciera precios más bajos durante una huelga de taxistas en repudio al veto inmigratorio. Esto fue interpretado por muchos como una forma de romper con la huelga y buscar conseguir beneficios económicos aprovechando el paro. Desde la compañía salieron a negar estas acusaciones y ahora el presidente ejecutivo, con su decisión de renunciar al consejo de Trump, deja en claro de qué lado está. "Inmigración y apertura ante los refugiados son parte importante del éxito de nuestro país y, honestamente, de Uber", subrayó Kalanick en el último comunicado. Fuente: Infobae

