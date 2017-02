Kevin Cristaldo, el crimen que la Justicia quiere ignorar

Por segunda vez en el año, familiares, amigos y vecinos de Kevin Cristaldo Ramos (25) se reunirán mañana desde las 16 para marchar por San Vicente y exigir justicia, a casi dos meses del asalto en el que lo balearon y por el cual, después de una larga agonía, falleció.

En diálogo con Infobae, Patricia Ramos, madre de Kevin, contó los padecimientos que atraviesa la familia desde el momento en que su hijo fue herido por un par de delincuentes, en plena tarde, en la rotonda de esa localidad, en el cruce de Ruta 58 y Juan Pablo II. "Hasta el momento no hay ningún detenido. Siento bronca e indignación porque somos gente de bien, de trabajo, y vivimos bajo las normas de la ley y no tenemos por qué andar mendigando justicia. Que la Justicia haga lo que corresponde", reclamó.

Recordando cómo sucedieron los hechos el 11 de diciembre pasado, la madre del chico fanático de Racing y de las motos contó: "A las 15:50 salió de casa solo para dar una vueltita en moto, era su día franco. Tomó todos los recaudos y salió, a plena luz del día, porque amaba andar en la moto, le hacía tanto bien. Siempre me decía: 'Das una vueltita en la moto y venís con 20 kilos menos'. Me dijo que volvía en un rato y a la media hora le robaron".

Según uno de los testigos, los delincuentes lo persiguieron en una moto de mayor cilindrada, lo encerraron, lo tiraron de su vehículo y le dispararon en el estómago luego de que él entregara la moto sin oponer resistencia, y allí lo dejaron. Tuvo las fuerzas suficientes para llamar a su madre y decirle que le habían robado, aunque —para no asustarla—no le advirtió del disparo, pero llegó a decirle dónde estaba. Gracias a la solidaridad de personas que pasaron por allí, entre ellos un médico, Kevin fue asistido y contenido hasta que llegó la ambulancia y pudieron trasladarlo al Hospital Carrillo para que lo asistieran. "Primero llegó la patrulla y luego el médico, que le levantó la remera y vio que tenía un tiro… Yo lo llamaba insistentemente y no atendía, la segunda vez que atiende responde uno de los señores que estaban cuidándolo y me dijo que atendía él porque mi hijo estaba baleado en el piso… Ahí tomo realidad de que estaba herido, yo pensé que solo le habían robado, nada más". Diecisiete días después, murió.

Durante todos los días de agonía, ni en los posteriores hasta llegar a hoy, la Policía pudo dar con los culpables y no hay detenidos ni sospechosos por la muerte de Kevin. Su familia quedó destrozada y exigen a quienes corresponde que actúen. "La causa comienza a moverse desde que pedimos justicia para Kevin, lo que surgió como una necesidad. Los chicos me dijeron: 'Ya no lo tenemos, no nos podemos quedar con las manos vacías, tenemos que empezar a pedir por él para que se haga justicia y que busquen a los que lo lastimaron'… No tenemos que estar en la calle pidiendo justicia por mi hijo, esto debería hacerlo el Estado, es un derecho, nosotros no tendríamos que estar arrastrados de dolor pidiendo justicia o llamando por teléfono para que nos escuchen. Es terrible tener esta sensación. Lo único que buscamos es justicia, lo lastimaron tanto, sufrió tanto… Que no haya otro Kevin", imploró.

El 28 de enero último, San Vicente fue testigo de la primera manifestación popular para reclamar justicia para Kevin. Los vecinos y familiares llegaron hasta la Comisaría 1.ra y luego fueron hasta la puerta de la casa del intendente. Así lo describieron en la página creada para difundir la convocatoria: "La comisaría espera a los familiares amigos y vecinos de Ezeiza con efectivos suficiente para reprimir el reclamo de justicia. El comisario no estaba, no tenían ni idea de cómo responder los reclamos. ¡Sólo respondieron que no tienen presupuesto porque los vecinos de San Vicente no pagan impuestos y que el presupuesto es del 14% y que con eso no pueden cumplir con la demandan de seguridad!. Increíble fue cuando sugieren que reclamemos justicia al intendente de San Vicente, que se encuentra de vacaciones y parece ser que no deja ninguna autoridad en su ausencia".

Bajo la misma consigna de manifestación pacífica, se volverán a concentrar mañana. A las 16 será la concentración en el anfiteatro de Ezeiza y a las 17 partirán a San Vicente. No se suspende por lluvia.

"El domingo 11 de diciembre, a las 15:50, Kevin salió en su moto Honda Tornado para dar una vuelta y despejarse. A las 16:20 a mi madre le toca recibir un llamado de él avisándole que lo habían asaltado. Lo asaltan en la rotonda de San Vicente, a plena luz del día, dos individuos que se transportaban en una (moto Honda) Falcon, le tiraron sin darle opción de poder rendirse. Lo dejaron tirado en plena rotonda y tiene la suerte de ser encontrado por un cirujano que lo asiste rápidamente y lo llevan al hospital rural de San Vicente Ramón Carillo. Mi hermano es operado y logran sacarle la bala que le causó una herida importante en el hígado; post operación lo ve mi madre. Hasta ese momento se encontraba estable y le pregunta a mi mamá: "¿Me voy a recuperar?", a lo que mi madre con toda esperanza le responde que sí. Pasado esto, la enfermera la saca a mi mamá del cuarto porque mi hermano no podía hablar ya que eso lo hinchaba. Durante esa noche logra entablar lo que sería su última charla con su médico y le cuenta lo que sucedió. Después de eso se empieza a complicar y lo tienen que entubar. Pasa el segundo día en el hospital inconsciente y entubado. El tercer día recién lo logramos trasladar a la Clínica Ima de Adrogué adonde llega con un cuadro muy grave. Allí, luego de hacerle una tomografía, encuentran que sufrió una hipoxia cerebral, lo que le provocó una inflamación importante en el cerebro. Esta misma la sufrió por culpa de una mala oxigenación la cual, sospechan, ocurrió en el hospital donde estuvo de urgencia, un hospital que no contaba con el equipamiento necesario para un paciente en su estado. Mi hermano estuvo desde el martes 13 hasta el 28 de diciembre en coma. El 28 a las 13:05 fallece. No les escribo con el fin de dar lástima, les escribo por que tengo la necesidad de que seamos escuchados y que se logre JUSTICIA. Los asaltantes hasta el día de hoy siguen libres y no hay ningún responsable por la muerte de mi hermano".

