Citaron a indagatoria a Cristina Elisabet Kirchner por lavado de dinero y cohecho El juez federal Claudio Bonadio también convocó a Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Es en el marco del caso Los Sauces La firma Los Sauces se creó en el año 2006 cuando Néstor Kirchner era presidente de la Nación. El director original era Máximo Kirchner y los directores suplentes sus padres, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Aquella empresa se constituyó con un capital de 100.000 pesos. Fue en el año 2008 cuando la empresa de la familia Kirchner comenzó a comprar propiedades, entre ellas dos departamentos y cocheras en el edificio Madero Center de Puerto Madero. Esa firma adquirió varias propiedades que luego alquiló. Según un peritaje contable ordenado por el juez Claudio Bonadio y realizado por los contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público y controlado por los imputados en la causa, la sociedad consolidó un patrimonio de $12 millones y obtuvo ganancias acumuladas por 10 millones. El 87% de la facturación de Los Sauces corresponde a dos grupos empresarios: el de Cristóbal López y el de Lázaro Báez. Las empresas de López le pagaron facturas a Los Sauces por $15.334.484 más IVA, lo que representa un 63% del total facturado por la empresa en su historia. En tanto las empresas de Báez pagaron $5.662.121 más IVA, una cifra que representa cerca del 24% del total. La hipótesis del juez Bonadio y la del fiscal Rívolo es que a partir del movimiento de la firma Los Sauces se cometieron varios delitos: lavado de dinero, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Es que casi la totalidad de los ingresos de la sociedad provinieron de dos empresarios beneficiados con negocios estatales durante la administración de los Kirchner. Durante la investigación se hallaron numerosas irregularidades en la documentación contable de Los Sauces" y se reveló un entramado y vinculación de nombres y sociedades que, según explican en Comodoro Py, determinó el llamado a indagatoria. Uno de los hechos que quedó al descubierto en la causa es la compra de la casa de la calle Mascarello al 400 donde vive la ex presidenta, por parte de Los Sauces. Esa propiedad fue adquirida en abril de 2010 por la suma de 200.000 pesos. La compró la firma Negocios Patagónicos, que es del socio histórico de los Kirchner: Osvaldo Sanfelice. Meses después Néstor Kirchner, en nombre de Los Sauces, la compró en 250.000 dólares. Sanfelice ganó 500 % en esa operación considerada sospechosa por los investigadores. Deberán declarar en indagatoria los integrantes de Los Sauces y de las sociedades que hicieron negocios con la firma de los Kirchner. También deberán declarar ante Bonadio otras personas vinculadas con las operaciones hechas por la empresa bajo investigación. Fueron citados a indagatoria a partir del 20 de febrero la ex presidente y sus dos hijos Máximo-diputado nacional por el Frente para la Victoria- y Florencia Kirchner; López y su socio Fabián de Sousa; Báez y tres de sus hijos: Martín, Leandro y Luciana Báez. Sanfelice se suma a la lista de los que serán indagados al igual que Romina Mercado- sobrina de la ex presidente e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner- y su cuñado Patricio Pereyra Arandía. En en una primera tanda de indagados se halla también el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares y los tres escribanos que actuaron en operaciones de la empresa Leandro Albornoz, Jorge Ludueña y Norma Abuin. La de Bonadio es la primera indagatoria para los hijos de la ex presidenta. En cambio para ella será la tercera. Fue indagada y procesada en dos causas judiciales: la conocida como "Dólar futuro" y la del otorgamiento de obra pública vial a las empresas de Báez. Fuente: MinutoUno

