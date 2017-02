Bomberos controlaron el incendio en la fÃ¡brica de neumÃ¡ticos de JosÃ© LeÃ³n SuÃ¡rez

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 03 Febrero 2017 10:06 Visto: 19 Twitter Nacionales Bomberos controlaron el incendio en la fábrica de neumáticos de José León Suárez Al menos 25 dotaciones trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego a pesar de que todavía no lo extinguieron. El siniestro se extendió por nueve horas. Las 25 dotaciones de bomberos que se encuentran trabajando en el lugar lograron controlar el voraz incendio que se registró desde la medianoche de este viernes en una planta de reciclado de neumáticos. Sin embargo, todavía no lo extinguieron. A pesar de las nueve horas que duró el siniestro,no se reportaron heridos y las 5 personas que trabajaban en el establecimiento salieron ilesas. Según explicaron los expertos, el incendio "continuará todo el día" debido a la magnitud que tiene. Además, confirmaron que es el tercero que ocurre en los últimos cuatro años en el lugar, que no tiene viviendas a su alrededor. Aún se desconocen las causas que lo provocaron. Se trata de una planta de la empresa Regomax, un predio de alrededor de 10.000 metros cuadrados que está ubicado en Debenedetti y Camino del Buen Ayre, en José León Suárez. Participan en el control de las llamas efectivos de las dotaciones de bomberos de Morón, San Isidro, Campana, Maschwitz y Vicente López, entre otros cuarteles de localidades vecinas. La intensa humareda reduce la visibilidad en la zona, por lo que se recomienda circular con máxima precaución.

Fuente: MinutoUno

