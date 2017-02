Gustavo Saadi se reunió con intendentes del FCS-Cambiemos

Durante en el encuentro, que duró aproximadamente una hora, se abordaron temas nherentes a la gestión de cada municipio y la forma de coordinar acciones con la provincia para llevar adelante distintos proyectos de trabajo. Puntualmente con el intendente Herrera se abordó la problemática del agua potable que afecta a la población lapaceña, donde se acordaron compromisos conjuntos para solucionar esta problemática. En tanto, con el jefe comunal de Antofagasta de la Sierra se tocaron los distintos proyectos en carpeta para obras viales, hídricas y de energías alternativas, donde es necesaria la coordinación municipio-Provincia. Además se le informó al intendente Taritolay sobre el fideicomiso minero a través del cual llegarán para la comuna máquinas viales.

"No tienen diálogo"



En relación a la declaraciones realizadas por la diputada del FCyS, Marita Colombo, el ministro Saadi sostuvo que demuestran que el bloque opositor no tiene ningún tipo de diálogo con los jefes comunales de su mismo signo político. “Con ellos (por los intendentes) estamos todos los días en contacto y muchas veces los intendentes del FCyS se vinieron a quejar que los diputados de su propio partido no lo visitan, no preguntan cuáles son sus problemáticas ni le gestionan absolutamente nada”, afirmó. Recordó que el bloque opositor se negaba acompañar la decisión de la Gobernadora de la Provincia, Lucía Corpacci, de coparticipar los fondos del préstamo otorgado por Nación, porque así lo dijo en forma pública la diputada Colombo: “Después acompañaron obligados por la presión que ejercieron los intendentes de sus propio signo político”, expresó. Subrayó además la legisladora desconoce el pensamiento del ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, quien se fue desilusionado de Catamarca por la reunión con el FCS por “los planteos infantiles que le hicieron, entre los cuales, uno era que no se envíen fondos a la Provincia”. Y agregó que sólo mostraban preocupación por ocupar los cargos nacionales y no la problemática de la Provincia. “Desde Nación no están diciendo que ponen trabas en el 82% móvil de los jueces, en el envío de fondos ... Evidentemente demuestran que es una oposición inmadura”, concluyó el ministro Gustavo Saadi.