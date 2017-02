El fiscal Guillermo Marijuan le contestó a Eugenio Zaffaroni

Eugenio Zaffaroni, jefe de los abogados de la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner, realizó en las últimas horas polémicas declaraciones al referirse al fallecido fiscal Alberto Nisman. "Si Nisman estuviera vivo, creo que yo lo ahorco porque me hizo leer su denuncia". Esa fue su primera y repudiable frase durante una entrevista radial. No conforme con esto, el ex juez de la Corte insistió con el tema y en otro reportaje defendió su exabrupto: "¿Qué quieren? ¿Que ahorque a un muerto? No sea que ahora Marijuan me quiera procesar por ahorcar a un muerto". Ante esto, el fiscal Marijuan salió al cruce y le respondió a quien ocupó un lugar en el máximo tribunal del país. "Me imagino el dolor de las hijas y familiares de Alberto Nisman y su impotencia ante la cobardía flagrante de una persona que seguramente ni tiene idea de ese vinculo familiar", sostuvo en diálogo con Infobae. En la misma línea, el funcionario judicial consideró que "esta claro que un tratado de derecho penal muy vendido no te brinda una gran calidad humana". Asimismo, fustigó al ex magistrado por hablar mal de una persona fallecida. En ese sentido, indicó: "Seguramente yo, lo que no haría, es hablar mal de un muerto, de alguien que no puede defenderse". En cuanto a la ironía de Zaffaroni sobre un supuesto procesamiento por sus polémicas frases, Marijuan aseguró: "Ciertamente si las manifestaciones del Dr. Zaffaroni constituyeran un delito flagrante con la reformal impulsada por el anterior gobierno no habría posibilidad de procesarlo porque el procesamiento como tal ya no existe". Y agregó: "Estaría bueno que el letrado refresque sus conocimientos del código adjetivo. Posiblemente la familiaridad con la palabra procesamiento le venga de recordar el proceso militar". Fuente: Infobae