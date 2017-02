Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 02 Febrero 2017 20:51 Visto: 58 Twitter Nacionales Un fiscal apeló la absolución de Carlos Carrascosa Carlos Altuve solicitó que la Corte Suprema provincial revise la decisión tomada por la Sala I del Tribunal especialmente conformada para el caso Carlos Carrascosa se enteró de una mala noticia en las últimas horas. Después de conseguir la absolución en el caso que investiga la muerte de su ex esposa, María Marta García Belsunce, un fiscal apeló su absolución y pidió que la Corte Suprema revise la decisión judicial. El fiscal Carlos Altuve apeló el fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense por el que Carrascosa recuperó la libertad y fue absuelto el pasado 20 de diciembre. Altuve pidió en su escrito que "se reinstaure la condena (a prisión perpetua) oportunamente impuesta al imputado" –pena impuesta en el año 2009 por la misma sala pero integrada por diferentes miembros– y aseguró que el fallo que le otorgó la absolución incurre "en absurdo y arbitrariedad". LEA MÁS: Carlos Carrascosa: "De la emoción casi no puedo ni hablar, 14 años hace que estoy con esto" El fiscal presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y solicitó que la Corte Suprema provincial revise la decisión tomada por la Sala I del Tribunal especialmente conformada para este caso. Fernando Díaz Cantón, abogado de Carrascosa, afirmó que "el recurso del fiscal Altuve es manifiestamente inadmisible" y destacó, en diálogo con la agencia Télam, que el fallo dictado por el Tribunal de Casación Penal "tiene carácter de definitivo y firme". Además, indicó que "no procede ningún recurso contra la sentencia que revisó en forma integral una condena dictada por un tribunal superior y la dejó sin efecto". El abogado defensor cree que este pedido del fiscal "perjudicará la investigación ordenada, a escasos meses de la prescripción". La fecha de culminación será cuando se cumplan 15 años del crimen. En caso de que no haya nuevos imputados, la causa prescribirá. García Belsunce, socióloga y miembro de la Fundación Missing Children, fue encontrada muerta en la bañera de su casa el 27 de octubre de 2002. Estaba vestida y sumergida en el agua. Los primeros testigos de la escena pensaron que se trató de un accidente doméstico. Tiempo después se confirmó que se trataba de un crimen con numerosas hipótesis, varios sospechosos y un móvil que 14 años después es una incógnita. Fuente: Infobae

