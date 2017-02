El Gobierno gastarÃ¡ 285 millones de pesos en remodelar la Casa Rosada

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 02 Febrero 2017 19:50 Visto: 89 Twitter Nacionales El Gobierno gastará 285 millones de pesos en remodelar la Casa Rosada "Si no se hacía esta inversión, en 10 o 15 años esta casa iba a estar inhabitable". Con críticas a la anterior gestión, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, presentó esta tarde el proyecto "Casa Rosada siglo XXI", en el que el Poder Ejecutivo gastará 285 millones de millones en la remodelación de la Casa de Gobierno, en un plazo de obra que se extenderá hasta principios del 2019. "Lo pensamos para los próximos 100 años, nunca se encaró un proyecto así, siempre fueron parches", aseguró De Andreis en compañía de María Esther Berdasco, la arquitecta encargada del proyecto oficial. Según explicaron, los trabajos se dividirán en tres etapas. El primero, que empezará en los próximos días y finalizará entre octubre y noviembre, según los cálculos, demandará una inversión de 45 millones de pesos y contemplará la refacción de parte del segundo piso de la Casa Rosada, arriba del despacho presidencial. Por esa razón, y si bien en ningún tramo de las obras será intervenida la oficina del Presidente, Mauricio Macri pasará más tiempo en la residencia de Olivos. La empresa encargada de la primera parte es Adanti Solazzi, que se impuso por sobre otras cinco firmas. La segunda etapa, que abarcará el final de este año y parte del 2018, será la más costosa: 180 millones de pesos. Se remodelarán el `primer subsuelo, sanitarios y ascensores, se intervendrá la terraza y se desarrollará "una Auditoría de Eficiencia Energética para conocer el detalle del consumo energético", según abundaron. El tercer tramo de los trabajos demandará 60 millones de pesos y estará centrado en la segunda mitad del segundo piso y en la remodelación de oficinas. Consultado por el costo de las obras, De Andreis explicó que hubo una discusión interna por el desembolso de los casi 300 millones de pesos. "Por eso la idea de hacerlo en etapas. En el entendimiento que hace a que vamos a llevar a reducir sensiblemente los costos de mantenimiento y a que hay una obligación de mantener el valor patrimonial de la casa. Hoy hay una ineficiencia grande en quienes trabajamos acá", dijo. Según el funcionario, actualmente la Casa Rosada presenta un "alto nivel de deterioro y degradación estructural, espacios físicos obsoletos y falta de espacios de trabajo funcionales, carencia de un criterio general que disponga la optimización de los espacios, inexistencia de fuentes únicas de información técnica y de planos sobre el edificio y deficiencia de sanitarios acordes a criterios del buen arte". En el proyecto están incluidas luces de LED y una huerta orgánica en la terraza. "Trabajamos en tres ejes: el futuro, la sustentabilidad y la cuestión patrimonial", agregó el secretario General. Y contó, además, que los trabajos en la Quinta de Olivos, que demandaron unos 20 millones de pesos, ya estaban terminados. En ese sentido, el funcionario aseguró que la cancha de golf que alguna vez usó el ex presidente Carlos Menem y que hoy está abandonada no será remodelada. Fuente: Infobae

