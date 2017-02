Otra vez Zaffaroni: "Â¿QuÃ© quieren? Â¿Que ahorque a un muerto?"

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 02 Febrero 2017 17:35 Visto: 84 Twitter Nacionales Otra vez Zaffaroni: "¿Qué quieren? ¿Que ahorque a un muerto?" El ex juez de la Corte intentó justificar su exabrupto sobre el fiscal Nisman con otra polémica declaración Raúl Eugenio Zaffaroni intentó defender su repudiable frase sobre Alberto Nisman –"Si Nisman estuviera vivo, creo que yo lo ahorco"-, pero no hizo más que acrecentar la polémica con su nueva declaración. "Lo que dije es una imagen, puede gustar o no, pero de cualquier manera es una imagen corriente", señaló Zaffaroni al ser consultado por sus dichos sobre Nisman en una entrevista con Radio con Vos. Y agregó: "¿Qué quieren? ¿Qué ahorque a un muerto? No lo voy a ahorcar, es un absurdo. Las polémicas expresiones de Zaffaroni le valieron duras críticas de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex exposa de Nisman. La magistrada consideró que las palabras del ex miembro del máximo tribunal "encubren una velada amenaza y una falta de respeto". Por su parte, Germán Moldes, fiscal de la Cámara Federal, sostuvo que los dichos de Zaffaroni "delatan un estado de pavor de los acusados por Nisman". Fuente: Infobae

