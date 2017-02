Gobernadores se reÃºnen para discutir la paritaria docente

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 02 Febrero 2017 17:35 Visto: 81 Twitter Nacionales Gobernadores se reúnen para discutir la paritaria docente Participan mandatarios opositores y oficialistas. La mayoría sostiene que el aumento debe ser menor del 20%, lo que dista mucho del reclamo de los gremios Gobernadores de distintos espacios se reúnen en la Ciudad de Buenos Aires para consensuar una estrategia en común de cara a la paritaria de los salarios docentes y estatales, con el objetivo de presentar ese criterio a la Casa Rosada antes del inicio del ciclo lectivo. Si bien inicialmente el encuentro congregaría únicamente a mandatarios peronistas y opositores, finalmente se sumaron referentes del oficialismo. La cumbre se lleva cabo en el Consejo Federal de Inversiones, en San Martín 857. En un principio, la convocatoria estaba prevista a las 10 en el Hotel Savoy, a metros del Congreso, pero la advertencia de una protesta de la Federación Nacional Docente (FND) a través de una "clase pública" en las puertas del edificio motivó el cambio de lugar y horario. El cónclave reúne a gobernadores del peronismo, como el salteño Juan Manuel Urtubey y el chaqueño Domingo Peppo, y a representantes no peronistas como el rionegrino Alberto Weretilneck y el misionero Hugo Passalacqua, entre otros. También participa la bonaerense María Eugenia Vidal. No forman parte de la reunión autoridades del gobierno nacional ni del Ministerio de Educación. Es que la administración nacional ya adelantó que no participará de las paritarias provinciales docentes, porque considera que ya dejó sentada una base en la discusión salarial del año pasado, al determinar que el sueldo mínimo de un maestro será siempre un 20% mayor que el salario mínimo, vital y móvil. La mayoría de los gobernadores, más allá de su extracción partidaria, coinciden en un techo máximo de aumento en la paritaria que sea menor que esa cifra, lo que dista mucho de lo que están pidiendo los gremios docentes que marcharán este jueves. El gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, advirtió que "el hecho de que no haya una paritaria nacional puede llevar a una medida de fuerza" por parte de los gremios. Al mismo tiempo, admitió: "Los que definimos cuánto podemos pagar somos las provincias". "Defendemos la autonomía de las provincias en el sentido de definir cada una hasta dónde puede pagar", aclaró. Por su parte, el gobernador de Chaco, Peppo, anticipó que se abordará "el sector público en general" y se tocarán aspectos de la coparticipación federal, la cuestión tributaria y la asignación de recursos "que se está haciendo a determinadas provincias", en lo que estimó que "hay un poco de desigualdad". Peppo reconoció que el "tema docente sobresale" porque "el meollo es lograr reformas en el financiamiento educativo". Al respecto, expresó que la estrategia del Gobierno de desentenderse de la paritaria nacional, fijando el 20 por ciento por encima del mínimo como pauta de referencia para los salarios docentes, tendrá que ser debatido. El mandatario estimó que deben discutirse "al menos regionalmente" parámetros "para no generar situaciones que perjudiquen de última a los chicos, que no puedan empezar las clases". Fuente: Infobae

