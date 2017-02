Un hombre matÃ³ a su ex, hiriÃ³ a su cuÃ±ada y se suicidÃ³

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 02 Febrero 2017 10:44 Visto: 87 Twitter Femicidio en Salta Un hombre mató a su ex, hirió a su cuñada y se suicidó Leo Sánchez, de 30 años, mató a su ex pareja, hirió a la hermana de la víctima y luego se quitó la vida, luego de mantener una discusión en la localidad salteña de Orán. "Él quería volver, pero ella no quería retomar la relación", contó una vecina. Cerca de las 22 de este miércoles, un brutal hecho se registró en la ciudad de Orán, Salta, cuando un hombre increpó a su ex mujer intentando hablar con ella porque quería retomar una relación que ya estaba terminada. La discusión comenzó a subir de tono y Leo Sánchez, de 30 años, agredió a su ex mujer, Benita Sánchez, de 26, e hirió de gravedad a su ex cuñada que estaba en el lugar. "Él quería volver, pero ella ya no quería retomar la relación", contó una vecina de la joven. Celos y el reclamo para retomar el vínculo amoroso serían, en principio, los motivos de la trágica discusión. Cuando llegó la Policía, la escena ya era trágica y fatal. En la vereda, Leo Sánchez yacía sin vida en medio de un charco de sangre. En el interior de la casa, su ex mujer Benita estaba en el suelo, con varias heridas aparentemente de arma blanca, también sin signos vitales. La hermana de la víctima fue derivada al hospital más cercano con lesiones leves.

Fuente: MinutoUno

