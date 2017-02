Pese a las amenazas la provincia repartirá de acuerdo al número de alumnos

El criterio de distribución de los fondos para el financiamiento de la educación mantiene en vilo a la población educativa, sobre todo a la de algunos municipios como el de Valle Viejo, donde el intendente Gustavo Roque Jalile, salió a declarar que " yo quiero que tengamos asegurados los sueldos para los docentes, sino no habrá sistema educativo en Valle Viejo, porque de otra manera no puede funcionar, porque no podemos acumular déficit todos los meses como ocurrió el año pasado", predijo, tras la confirmación del subsecretario de Hacienda Ariel Luna quién había recordado, que la postura indeclinable del gobierno provincial es de aplicar el criterio de distribución del FFE, de acuerdo a la matrícula escolar con que cuenta cada uno de los Sistemas Educativos Municipales. En ese sentido, advirtió que "se aplica la misma metodología prevista por la Ley Nacional 26.075 para el reparto a las provincias". En ese mismo sentido, la secretaria de hacienda de la municipalidad de la capital, Susana Peralta advirtió que tiene instrucciones del intendente Raúl Jalil de avanzar en una ambivalente postura, ya que mientras por un lado coincide con el gobierno provincial al precisar que el indicador más importante que toma la Nación para distribuir el Fondo Educativo es la matrícula, en contrapartida manifestó que "todo” lo que la Provincia deja de percibir por coparticipación lo recibe a través del Fondo de Financiamiento Educativo y por lo tanto no pierde partidas, y elaboró una explicación algo confusa "Nación dice: conforme a la matrícula a Catamarca le corresponde un 2% del Fondo de Financiamiento Educativo. En base a ese porcentaje establecen un monto; supongamos que para este año es 1.828 millones de pesos, a la Provincia le sacan de la coparticipación 1.828 millones de pesos y después se lo vuelven a dar en forma de financiamiento educativo”, resumió. Tras estas declaraciones, el subsecretario de Asuntos Municipales Gustavo Aguirre, recordó que funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno nacional desautorizaron al director nacional de Desarrollo Regional, Rodrigo de Casas, que se reunió con los intendentes avalando la postura que alguno de ellos tenía. En ese contexto Aguirre precisó "Ese planteo fue observado por propios funcionarios de mayor jerarquía que afirmaron que lo que expresó no tenía relación con el proyecto de decreto que está a punto de firmar el Presidente de la Nación. Esperamos ese decreto y mientras tanto sigue vigente la distribución que implementó la Provincia", concluyó advirtiendo.