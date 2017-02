MÃ¡xima tensiÃ³n: aseguran que Trump amenazÃ³ con enviar tropas a MÃ©xico

El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó a su par de México, Enrique Pena Nieto, con enviar tropas a México si no acaba con "los hombres malos", aseguró un cable de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) replicado por medios internacionales. "El presidente Donald Trump, en una llamada telefónica con su contraparte mexicano, amenazó con enviar tropas para detener 'a los hombres malos de allá', a menos que el ejército mexicano haga más para controlarlos, de acuerdo con un extracto de una transcripción de la conversación obtenida por AP", destaca esa agencia de noticias. AP explica que el extracto se lo proporcionó una "persona" bajo la condición del anonimato. El texto no aclara quiénes son las personas que Trump considera como "hombres malos" o "bad hombres" como los denominó despectivamente durante su campaña presidencial. Sin embargo, la agencia establece que podrían ser los narcotraficantes, inmigrantes, o ambos. Finalmente, sostiene que Trump también reiteró a Peña Nieto su intención de construir el muro en la frontera y que sean los mexicanos quienes paguen el costo de la edificación. No obstante, el gobierno de México desmintió que Enrique Peña Nieto haya sido amenazado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con enviar militares a combatir el narcotráfico, si el ejército mexicano no lo controla, como publicó la agencia estadounidense Associated Press (AP). "Confiando en la seriedad y el prestigio de AP, me permito hacer énfasis en que la información publicada esta tarde es errónea, y no existen bases que puedan sustentarla", dice una carta firmada por la directora de comunicación de la cancillería de México, Claudia Algorri Guzmán, enviada la noche del martes por la Presidencia a la prensa extranjera acreditada. Además, una carta de la secretaría de Relaciones Exteriores enviada a la agencia de noticias estadounidense dice: "Me permito aclarar, en relación a la información que publica esta tarde la agencia que usted dirige en nuestro país, que las afirmaciones sobre lo que se comentó en la conversación entre los mandatarios de México y Estados Unidos el pasado 27 de enero, no corresponden a la realidad".

