Allanaron la casa de la abuela del Kun AgÃ¼ero y encontraron marihuana

Allanaron la casa de la abuela del Kun Agüero y encontraron marihuana Las fuerzas policiales realizaron seis allanamientos en el barrio Los Eucaliptos, de Quilmes Oeste. Uno de esos operativos se realizó en la casa de la abuela del Kun Agüero. Poco más de 200 gramos de marihuana fraccionada para su comercialización encontró la policía en la casa de la abuela paterna del Kun Aguero. Un familiar del futbolista quedó detenido. El allanamiento se realizó a las 23.30 de este martes en el marco de una investigación llevada adelante por las fuerzas policiales en Quilmes. Durante los procedimientos se detectaron diferentes armas de fuego, estupefacientes y teléfonos celulares robados, entre otros elementos. Estas actuaciones se dieron por orden del Juzgado de Garantías del municipio, en una causa caratulada como "robos agravados y reiterados". Uno de los seis lugares donde se procedió pertenece a la abuela del futbolista Sergio Agüero, ex jugador de Independiente, quien vivió durante muchos años en Los Eucaliptus. Allí se halló droga preparada para la venta, elementos de corte y fraccionamiento. Sin embargo, no es la primera oportunidad que se allana la casa por cuestiones relacionadas a la venta de drogas. Como consecuencia, se logró la detención de una mujer, también familiar del Kun, quien posee antecedentes penales relacionados a delitos por narcotráfico. La abuela del jugador, de más de 70 años, no fue detenida. Fuente: Télam

