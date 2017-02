Independiente y Tesorieri abren el Federal C

Foto Archivo: eldiariodecatamarca.com.ar Tesorieri e Independiente de la Capital abriran el torneo Federal C este viernes en el Estadio Malvinas Argentinas a partir de la 21:3, con el arbitraje de Jeronimo Toledo. Todo está preparado para que este viernes se produzca la apertura del torneo que convoca a 14 equipos. El sábado seguirán los segundos en el otro encuentro del grupo, con la disputa de Independiente de San Antonio vs Villa Dolores,en un encuentro previsto para que de inicio a las 17 :45, en el estadio Primo Antonio Prevedello, El juez del encuentro será Federico Cano El resto de los partidos irán el domingo. A las 18:30, entre San Martín y Deportivo Obrero de Recreo, quienes debutarán en la zona 3, con el arbitraje de Oscar Rivero.



En el grupo 4, General Lavalle, el representante de la Liga Santarroseña, recibirá a Argentino de Termas de Río Hondo, desde las 17.30, con Maximiliano Silcán Jerez como árbitro.



Mientras, por la zona 5, Progreso de Tinogasta será local ante el Deportivo La Paz, a partir de las 17. Dirigirá el local Juan Carlos Bazán. En este grupo tendrá jornada libre Racing de las 250 (Belén).



Por último, en Andalgalá y por la zona 7, Tiro Federal y Gimnasia se medirá con Aconquija, a las 17, con el arbitraje de Víctor Marcial. Quedará libre en esta primera fecha el Sportivo Villa Cubas, que integra esta zona.



Además, el representante de Santa María, el Deportivo Las Mojarras, quien participa en la zona 9 de la Región Norte, también tendrá descanso en la jornada debut.

Programación

Zona 3



Domingo



(C) SAN MARTIN RECREO RECREO (C) OBRERO RECREO RECREO 05/02/2017 18:30 RIVERO OSCAR ALBERTO CATAMARCA MORCOS CESAR RENE CATAMARCA ROMERO CHAZAMPI JORGE ARIEL CATAMARCA

Zona 4



Domingo



(C) LAVALLE ALIJILAN ALIJILAN (C) ARGENTINO TRH TERMAS DE RÍO HONDO 05/02/2017 17:30 SILCAN JEREZ MAXIMILIANO GABRIEL VALLE VIEJO PALACIOS HERNAN FACUNDO VALLE VIEJO AGUERRO EZEQUIEL AUGUSTO VALLE VIEJO

Zona 5



Domingo



(C) PROGRESO T TINOGASTA (C) DEP. LA PAZ TINOGASTA 05/02/2017 17:00 BAZAN JUAN CARLOS TINOGASTA COMELLI DANIEL ALEJANDRO TINOGASTA ROJAS JULIO CÉSAR TINOGASTA

Zona 6



Viernes



(C) AMERICO TESORIERI CAT CATAMARCA (C) INDEPENDIENTE CAT CATAMARCA 03/02/2017 21:30 TOLEDO JUAN JERONINO CATAMARCA FERREYRA JOSE ARIEL CATAMARCA FALCON RUBEN OSVALDO CATAMARCA



Sábado



(C) INDEPENDIENTE V.V. VALLE VIEJO (C) SP VILLA DOLORES V.V VALLE VIEJO 04/02/2017 17:45 CANO FEDERICO EXEQUIEL VALLE VIEJO ROLDAN JAVIER NERI VALLE VIEJO CARRIZO JAVIER VALLE VIEJO

Zona 7



Domingo



(C) TIRO FED Y GIM ANDALGALÁ (C) SP ACONQUIJA ANDALGALÁ 05/02/2017 17:00 MARCIAL VICTOR ESTEBAN ANDALGALÁ ALANIS JORGE ALEJANDRO ANDALGALÁ SOLOHAGA LEONARDO MIGUEL ANDALGALÁ