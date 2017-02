Los bancarios amenazan con medidas de fuerza tras el fracaso de una nueva reuniÃ³n

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 01 Febrero 2017 20:42 Visto: 21 Twitter Nacionales Los bancarios amenazan con medidas de fuerza tras el fracaso de una nueva reunión En el encuentro hubo representantes del sector empresario y del Ministerio de Trabajo Luego de que la Justicia avalara el aumento paritario acordado entre la Asociación Bancaria y el sector empresario firmado en diciembre, este miércoles fracasó una nueva reunión entre las partes en la sede del Ministerio de Trabajo. El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, dijo que no hubo acuerdo con las cámaras empresariales y destacó que la semana que viene el gremio analizará "medidas de fuerza". Palazzo afirmó que los representantes de las cámaras empresarias se fueron en medio de la reunión, por lo que no se ratificó el acuerdo salarial al que habían llegado semanas atrás y que el Ministerio de Trabajo continúa sin homologar, a pesar del fallo de la Justicia. En un comunicado, la Bancaria destacó que si la actitud de los empresarios continúa, "no solo se ejecutará la sentencia (judicial) por las vías que correspondan sino que también se tomarán las medidas de acción gremial directa para garantizar el citado pago". Ayer, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que avaló el incremento salarial acordado en el sector bancario en diciembre pasado, que fija un aumento provisorio (o "puente") de enero a abril equivalente al 24% del sueldo inicial. La suba había sido bloqueada por el Ministerio de Trabajo, de Jorge Triaca, al negar la homologación del convenio por entender que no tenía la aprobación de todas las cámaras del sector. En el fallo, los camaristas hicieron lugar a un pedido del gremio que encabeza Palazzo por entender que había urgencia frente a la inminente liquidación de sueldos y ordenaron al gobierno nacional "que no interfiera en el cumplimiento del acuerdo". De esta manera, los bancos de todo el país quedaron obligados a pagar a sus empleados conforme al convenio salarial que había sellado a fin de año el sindicato con las cámaras mayoritarias de la actividad financiera. La resistencia de la cartera laboral a avalar el incremento surge de la oposición del Ministerio de Trabajo a firmar paritarias "cortas" en 2017 y porque el acuerdo bancario establece una compensación de lo perdido por la inflación en 2016. Ayer, el gremio de Palazzo destacó la "oportunidad del fallo", luego de "la barbaridad de un hato de sinvergüenzas que pretenden voltear un acuerdo libremente suscrito por las partes, debía acudir a las medidas de acción gremial en ejercicio de sus derechos constitucionales". "Los bancos todos deben pagar, el Gobierno no debe interferir. No nos han doblegado, es hora de que empresas y Poder Ejecutivo se atengan a respetar la ley y los acuerdos que firman", concluyó la entidad en un comunicado. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626