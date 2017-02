Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 01 Febrero 2017 20:32 Visto: 32 Twitter Mundo Un profesor y alumnos mataron a una niña a golpes porque no podía leer Joy Wangari, de 10 años, murió luego de la golpiza que le dieron sus propios compañeros en la localidad de Laikipia, en Kenia. El docente fue capturado. Según Mary Wanjiku, madre de uno de los alumnos, el profesor les ordenó a los niños que "le enseñaran cómo leer" a la pequeña, y que la golpearan si no podía hacerlo. "Él empezó golpeando a la niña por la espalda", dijo la mujer. Luego de la agresión, que ocurrió el jueves pasado, la niña le dijo al profesor que se sentía mal y le pidió que la dejara irse para su casa, donde vivía con su bisabuela de 86 años. Ann Wairimu, vecina de la menor, describió las circunstancia en la que estaba cuando la fue a visitar: "Visité a la niña en su casa y se veía muy débil y quejándose de dolor en el abdomen y en la espalda. Dijo que su profesor y sus compañeros la habían golpeado". El domingo siguiente, el estado de Joy empeoró, por lo que su propia vecina tuvo que llevarla a un hospital en Naromoru. En ese momento, la pequeña vomitaba sangre, y finalmente murió mientras se le hacía el tratamiento que requería, según publicó Daily Nation. Kamemba Kamande, director de la escuela dijo que el caso se encuentra en investigación. "No hemos tomado ninguna acción disciplinaria contra nadie, pero si llegamos a encontrar a algún profesor culpable, entonces lo haremos", aseguró. Sin embargo, el docente fue capturado por las autoridades luego de emprender la huida, y será juzgado este miércoles. Fuente: Minuto Uno

