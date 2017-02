Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 01 Febrero 2017 20:12 Visto: 30 Twitter Nacionales La CGT asegura que "se quebró la confianza con el Gobierno" y endurece su posición “Hay un clima de mucha tensión y mucho enojo con el enfoque económico del gobierno nacional”, sostuvo Juan Carlos Schmid, miembro del triunvirato que conduce la central obrera La posición de la CGT hacia el Gobierno se viene endureciendo con el correr de los días y esto se acentuó tras una reunión realizada ayer que no arrojó los resultados esperados. Tras ese encuentro, Abel Frutos, del gremio de Panaderos, advirtió que el vínculo con la Casa Rosada pasa por un "muy mal momento". A estas declaraciones se sumó hoy Juan Carlos Schmid, uno de los tres integrantes de la conducción de la central obrera. El dirigente sindical dijo que la confianza con el Gobierno está quebrada y que podría haber novedades en un cónclave del Consejo Directivo de la CGT que se llevará a cabo mañana. Allí analizarán la situación social y económica del país. Se esperan "definiciones" frente a lo que consideran el "incumplimiento" por parte del sector empresario del acuerdo antidespidos y la pasividad del gobierno nacional. La reunión fue convocada para las 14 en la sede del histórico edificio de Azopardo al 800 y será encabezada por los jefes del triunvirato que conduce la central sindical: Carlos Acuña (Garagistas), Héctor Daer (Sanidad) y Schmid (Marítimos). Los gremios del sector industrial ya anticiparon en una reunión del martes su malestar por los despidos y suspensiones que se sucedieron desde diciembre. Un importante dirigente confesó que "el clima social se ha tornado demasiado tenso como para evitar no iniciar un plan de acción que culmine en un paro nacional si las modificaciones no se dan". La CGT unificada iniciará su agenda gremial con un abanico de reclamos. Un tema prioritario es la situación del empleo afectado por la caída en el consumo y una economía que, según interpretan en la central obrera, aún "no ha arrancado". Desde los diferentes gremios dejaron entrever que hay un gran malestar con el Gobierno por "no haber respetado el acuerdo antidespidos", en referencia al acuerdo firmado a fin del 2016 en una de las reuniones que se entablaron en la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo. "Se ha quebrado la confianza por el incumplimiento de los empresarios y la apatía del gobierno nacional para intervenir en esta oleada de despidos que está golpeando en diferentes lugares", sostuvo Schmid en diálogo con Radio del Plata. El líder del gremio de Marítimos destacó que "hay un clima de mucha tensión y mucho enojo con el enfoque económico que está llevando adelante el gobierno nacional" y admitió que las negociaciones en la Mesa de Diálogo están frenadas. La reunión de mañana también servirá para discutir el reciente decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri que modificó la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). El temario también incluye el tratamiento de la intervención que el Ministerio de Trabajo dispuso de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), que se encuentra en concurso de acreedores desde 2000. El cónclave se espera que cuente con la presencia de los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), Pablo Moyano (camioneros), Francisco Gutiérrez (UOM), Armando Cavallieri (Comercio), Jorge Sola (Seguro), Roberto Fernández (UTA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Amadeo Genta (Municipales) y Omar Maturano (La Fraternidad). Fuente: infobae

