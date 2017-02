La increíble "novela" por un gato perdido que se viralizó en Facebook

Ícaro es el nombre de un gato que se perdió en el barrio de Almagro. A través de Facebook, su dueño inició una campaña para poder dar con su paradero sin sospechar que iba a ser el inicio de una insólita novela, a través de esa red social, con otra usuaria.

Todo comenzó el 2 de enero pasado cuando el dueño del animal – identificado como Nano Onan- divulgó la noticia de que había perdido a su mascota. "Hola. Se perdió mi gato en Almagro. Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva. 2017 nos encuentra con Ícaro perdido. Es mi gatito blanco de aproximadamente 1 año. Vivimos en Almagro, tirando para Boedo. Él se va por los techos, siempre vuelve, y ahora hará unos 5 días, desde el miércoles 28/12 que no vuelve", fue el mensaje que escribió.

A partir de ahí cientos de personas se hicieron eco y comenzaron a colaborar en la búsqueda. Sin embargo, pasó casi un mes hasta que el caso tomó un giro inesperado.

En uno de sus posteos, el joven denunció que una mujer -a la que identificó como Pastora Cáceres- lo llamó y le dijo que la pérdida del animal era su culpa porque no lo cuidaba como correspondía. Además -dijo el dueño del animal- le comunicó que una amiga suya tenía el gato y que no se lo iba a devolver. Ante esto, el joven le pidió que le confirmara si efectivamente sabía dónde estaba el felino.

"Me está pasando algo raro e inesperado. Vieron que ando buscando a mi gatito Ícaro, que se perdió hace aproximadamente un mes? Bueno, aparentemente alguien lo robó. Este gato paso sus días en mi casa muy querido y cuidado, comiendo rico, jugando, y durmiendo calentito. Además, gustaba de salir por los techos, para cuando salia le ponía protector solar, porque los gatos blancos tienen alto riesgo de cáncer de piel. Así de mucho lo cuidaba. Hará 10 días, se comunicó conmigo una señora, para decirme que como yo no sabía cuidar a mi gato, porque lo dejaba salir, una amiga de ella lo tenía y se lo iba a quedar. A grandes rasgos, me robaron el gato, mi gato, justificándose en que es un castigo por un descuido mío. La verdad es que no entiendo si esta señora que se comunicó conmigo: Pastora Cáceres simplemente quiso darme una lección y me dijo una mentira. O tiene a mi gato realmente y no me lo quiere devolver sin ninguna razón", escribió.

En el mensaje les pidió a otros usuarios que convenzan a la mujer de devolver el gato. A partir de ahí, la mujer comenzó a recibir mensajes de todo tipo, en los que la instaban a retornar el animal a su legítimo dueño.

El mensaje tuvo una amplia repercusión y el caso se viralizó. Pero no todo terminó ahí. La respuesta de Cáceres no se hizo esperar y negó toda la situación. Dijo que no sabía dónde estaba el gato y pidió que dejen de increparla por la red social. "No no tengo la menor idea de quien lo tiene! Yo tengo un gato blanco, ya le mande por whatsapp a una amiga del dueño la foto de mi gato y ya confirmaron que no es ICARO, pero me siguen bombardeando a mensajes", respondió.

Lo cierto es que aún no se sabe dónde está el animal, pero la novela en Facebook continúa y son muchos los que todavía están pendientes del futuro de Ícaro.

Fuente: Infobae