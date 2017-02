Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 01 Febrero 2017 17:54 Visto: 41 Twitter Nacionales Un diputado quebró en llanto y rechazó una denuncia por violencia de género Mario Díaz fue señalado por su ex esposa. “Juro ser inocente, yo no lo hice”, respondió. Puso a disposición sus fueros El diputado peronista Mario Díaz, de la provincia de Mendoza, está denunciado por amenazar a su ex mujer. Tras la dura acusación, el parlamentario hizo una defensa pública de su inocencia durante la apertura de sesiones de la Legislatura y quebró en llanto. "En función de mi juramento de representar al pueblo de Mendoza, mis valores y mis creencias, juro ser inocente: yo no lo hice", dijo entre lágrimas el presidente de la Bicameral provincial de Seguridad. En su alegato, Díaz contó que hace tres años que no tiene relación con su ex pareja y aseguró haberse presentado voluntariamente ante la Oficina Fiscal N°9 para dar cuenta de su versión. Además, advirtió que pone a disposición de sus colegas los fueros parlamentarios que impedirían una futura detención. "Esta situación quiebra mi alma", afirmó el diputado, quien en su discurso dijo que puede hablar de leyes y debates políticos, "pero de mi hombría de bien y de mi familia no voy a hablar". El miércoles 25 de enero se conoció que Díaz fue denunciado por su ex esposa, Gabriela Noé, por una supuesta amenaza de muerte. La primera consecuencia para el legislador fue su imputación, acompañada de una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su ex pareja, informaron medios locales. Sin embargo, según la información judicial consignada por la Procuración, a raíz de la baja condena que constituye el delito de "amenazas simples", por el cual es investigado, y a la ausencia de antecedentes, Díaz no quedó detenido. Además de estas medidas, se le dio prioridad a la contención de Noé, a quien se le aplicó el protocolo de violencia de género. El fiscal Mauro Perassi ordenó un examen psicológico para Díaz y para Noé, el registro de llamadas telefónicas entre ambos, filmaciones de cámaras de seguridad que estén en las cercanías de donde ocurrieron los hechos, entre otras medidas para esclarecer los hechos. La denuncia fue radicada en la comisaría Novena de Guaymallén, pero el hecho se conoció por una publicación que hizo la mujer en las cuentas de Facebook propia y de Díaz. Con la acusación producida, el diputado rápidamente desmintió haber ejercido violencia psicológica y afirmó que la mujer se está vengando de él, porque le pidió el divorcio luego de tres años de estar separados. Este miércoles, Díaz volvió a su actividad parlamentaria e hizo su descargo ante sus pares. Fuente: Infobae

