Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 01 Febrero 2017 17:36 Visto: 29 Twitter Nacionales El anestesista declaró que los golpes a la joven fueron "movimientos involuntarios" Sus abogados afirmaron que la situación violenta se dio luego de que el médico convulsionara por “fumar crack durante cinco horas” Gerardo Billiris, el médico anestesista que golpeó salvajemente a María Eugenia Belén Torres en su departamento de Palermo, declaró ante la Justicia en la causa caratulada como "lesiones" y dejó en claro su estrategia: que los golpes fueron involuntarios debido a que estaba convulsionando luego de varias horas drogándose con crack. "Se ponen a fumar crack durante cinco horas. Al final de este consumo, aparentemente, y lo que trata de relatar él y lo relata ella también, a él le agarra una convulsión. Ella se acerca para tratar de ayudarlo, supongo yo, porque no sabe cómo actuar, y bueno, en un estado convulsivo hay movimientos involuntarios que no se pueden registrar. En un estado convulsivo, él lo ha visto en pacientes, se producen trompadas, patadas, codazos, propios de estado convulsivo, son movimientos involuntarios, reflejos", explicó el abogado Ramón Arigos luego de la declaración de su cliente. Ante la insistencia en que la joven fue atacada con elementos cortantes que la hicieron sangrar hasta terminar internada, el letrado afirmó que se produjeron "por unas pipas para fumar crack que son como botellas de un vidrio muy fino" que se rompieron y los restos terminaron "esparcidos en todo el departamento". Los abogados también contaron que Billiris "después de la convulsión no se acuerda más nada" pero que sí tiene presente "haber tenido una convulsión". "El relato de la chica en el expediente dice que se pusieron a fumar crack. Aunque la familia lo niegue, la damnificada dice que convulsionó. Nuestro cliente al saber esta situación supone que pudo haber ocurrido esta cuestión (la agresión) porque como médico sabe que hay movimientos involuntarios que ocurren después. Recuerda la convulsión muy fuerte y nada más hasta que lo tenía la policía", reiteraron. Del mismo modo, Arigos anticipó que su cliente podría quedar libre porque "tiene un domicilio conocido, un arraigo, una familia que lo puede contener, que está pidiendo por favor ayudarlo; así están reunidas las condiciones" y porque "el delito no prevé una escala penal en la cual no se pueda conceder la excarcelación". La solicitud de excarcelación ya fue presentada y ahora el fiscal del caso deberá dar su opinión y luego resolverá el juez. Podría decidirse en las próximas 24 horas. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626