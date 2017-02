Stiuso pidiÃ³ apartar al juez y al fiscal de la causa del audio de Cristina Kirchner y Parrilli

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 01 Febrero 2017 17:36 Visto: 31 Twitter Nacionales Stiuso pidió apartar al juez y al fiscal de la causa del audio de Cristina Kirchner y Parrilli Son Sebastián Casanello y Franco Picardi. El ex jefe de Operaciones de la SIDE los objetó y pidió que no investiguen la denuncia por la escucha El ex jefe de Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso recusó al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi para que no intervengan en la denuncia sobre la escucha en la que la ex presidente Cristina Kirchner habla de un supuesto armado de causas en su contra. Stiuso –echado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- pidió ser querellante en la causa y que el expediente no se mueva hasta que se resuelva la recusación contra Casanello y Picardi, según informaron a Infobae fuentes judiciales. Para ello, sostuvo que Casanello ya fue apartado en otro expediente en el que Stiuso estaba imputado por enriquecimiento ilícito durante sus años en la ex SIDE. Esa recusación prosperó ante un pedido del propio Stiuso. También objetó que el juez haya compartido un asado, del que participaron otros magistrados, con Gustavo Vera, legislador porteño y titular de la ONG "La Alameda". Vera fue quien denunció a Stiuso por enriquecimiento ilícito. En tanto, el ex espía objetó a Picardi por haber sido funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner y porque en esa cartera fue compañero de gabinete de Juan Martín Mena, quien era el segundo de la AFI cuando Stiuso fue echado. A Picardi lo recusó, además, porque fue aportante de la campaña del Frente para la Victoria en las elecciones legislativas de 2013 con 20 mil pesos. "Empezá a buscar todas las causas que le armamos…no que le armamos, que denunciamos a Stiuso", le dijo Cristina Kirchner a Oscar Parrilli, ex titular de la AFI, en una conversación que mantuvieron la mañana del 11 de julio pasado. La charla quedó registrada porque el celular de Parrilli estaba intervenido en la causa por presunto encubrimiento del prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi, luego detenido. El fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar el caso al entender que podían existir los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público y falsa denuncia, a pesar de la retractación de la ex Presidente. En la charla, Parrilli le contestó que fueron ocho las denuncias que presentaron contra Stiuso. El ex gobierno denunció penalmente a Stiuso por contrabando agravado y evasión fiscal de materiales que llegaron para la secretaría de inteligencia pero no eran necesarios para su trabajo; por la presunta intervención ilegal de teléfonos y por ocular información sobre la investigación de la causa del atentado a la AMIA. Fuente: Infobae

