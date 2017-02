Bajaron algunos precios en un pago, pero ahora es mÃ¡s caro comprar en cuotas

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 01 Febrero 2017 17:25 Visto: 54 Twitter Nacionales Bajaron algunos precios en un pago, pero ahora es más caro comprar en cuotas Infobae realizó un relevamiento para comparar la variación de los precios antes y después de la entrada en vigencia del programa de sinceramiento que lanzó el Gobierno El nuevo programa de precios transparentes comenzó a regir el miércoles 1 de febrero, y los comercios de todo el país están cambiando tanto sus páginas web como la forma en que muestran sus precios en vidriera para diferenciar el valor contado (un pago con efectivo, débito o crédito) del financiado. Un relevamiento online de precios que realizó Infobae en las primeras horas del día dejó en evidencia que hubo bajas de precio poco significativas -del 2 por ciento- en la mayoría de precios contado, pero a contramano del espíritu de la medida oficial, ahora es más caro financiarse. Esto quiere decir que ahora hay productos cuyas cuotas son más caras hoy que ayer. A contramano, los precios que sí bajaron con fuerza en contado (en torno a un 22%) mantuvieron el mismo valor a la hora de financiarse, pero resulta más la excepción que la regla. Las bajas tendrán un impacto en la caída de la inflación del mes cuando el Indec haga el relevamiento de precios, pero se produjo un aumento del costo de financiamiento para el consumidor. A continuación, una comparación de precios online permiten ver las diferencias entre los precios de enero y los de hoy: 1. TV LED: bajó un 2% en dos días en la web de Garbarino y hoy sale $8.819 en un pago. Antes, eran 12 cuotas de $750, ahora son 12 cuotas de 873,37 pesos: el recargo por financiación es de $1.661 y el precio total financiado escala a los 10.480 pesos con una tarjeta de American Express. En cambio, este producto con una tarjeta emitida por Visa es más conveniente en este caso. El precio total financiado es de $10.364 en 12 cuotas, con un recargo de financiación de 1.545 pesos. 2. Lavarropas: pasó de $10.499 a $10.289, una baja del 2% en el precio del contado en Frávega. Mientras que antes en 12 pagos el precio también era de $10.499, ahora es más caro financiado: al elegir una tarjeta Visa el precio de financiación se eleva a $11.942 pesos, con una tasa anual del 25,8 por ciento. Si el consumidor ahora elige financiarse en 12 pagos, le saldrá un 13,7 por ciento más que antes. 3. Microondas BGH: este producto bajó $78 de un día al otro, una caída del 1,98 por ciento en la página web de Garbarino. En enero regían las "cuotas sin interés" -que el Gobierno aclaró que tenían un interés oculto– y los 6 pagos eran de $654 cada una. Ahora pasa a 6 cuotas de 704,27 pesos, con un precio total financiado de 4.226 pesos. Al elegir financiarse, el consumidor pagará por el producto casi un 8% más que antes. 4. Heladera Ariston: el modelo de marca con freezer bajó $2.500 pesos en Rodo, una caída del 7,69 por ciento. Sin embargo, la web de la marca de venta de electrodomésticos no muestra el precio financiado. 5. Cocina Eslabón de lujo: si se considera el descuento que antes había de precio online, esta cocina a gas que comercializa Carrefour subió. Pero sin tener en cuenta ese descuento, el precio regular permaneció igual: sale $7.999 en contado, con lo cual en este caso no se aplicó una baja en el producto. Eso sí, pagar en cuotas es más caro: antes eran 12 cuotas de $599,90 y ahora financiarse con la Visa del Banco Ciudad son 12 cuotas fijas de $797,23, con lo cual el precio total financiado sube a 9.566,80 pesos. 6. Cocina Whirlpool: ahora en la página web de Falabella, la misma cocina mantuvo el mismo precio. El valor de la izquierda antes era lo mismo para pago en efectivo, débito o con cuotas. El de la derecha, es sólo el precio contado a $12.499, y una vez más, el precio financiado se eleva al elegir pagarlo en dos cuotas o más según la emisora de tarjeta que se elija y la entidad bancaria. En este caso, la web sólo muestra la tasa y el costo financiero, pero no muestra el precio total financiado ni cuánto sale cada cuota.

7. Cafetera Nespresso: para llevarte una máquina de cafe más un accesorio, en Frávega antes se vendía a 3.990 pesos. Hoy está un 1,77% más barata al pagar en contado, es decir, en efectivo, con débito o un pago en crédito. Si antes se pagaba en dos cuotas, el precio financiado era 3.990 pesos. Ahora subió: al pagar con una tarjeta de Mastercard, cada cuota sale $2.079 y el precio financiado se eleva a 4.158 pesos. 8. Aire acondicionado: este producto estaba en promoción cuando Infobae realizó el primer relevamiento, por lo cual es un caso particular y se tomará en cuenta el precio normal: el producto en Frávega pasó de $11.499 a $10.119, una caída del 12% en el precio. El descenso en el precio es importante, pero igualmente financiar este split en 12 cuotas con Visa eleva el precio final a 11.744 pesos. 9. TV Samsung: en este producto Infobae relevó una baja del 22 por ciento, una de las más importantes de la lista. El producto que se vende en Carrefour pasó de $6.999 a $5.399 de un día al otro. En este caso sí se mantuvo el precio de financiación: son 12 cuotas de $583 antes y ahora, lo que demuestra que una fuerte baja en el contado mantiene el pago en cuotas igual a como estaba antes. 10. Lavarropas Longvie: otro lavarropas, esta vez de otra marca y en Garbarino. El porcentaje se repite como en otros casos y bajó un 1,99 por ciento. Si el consumidor decide pagar en efectivo, débito o un pago con tarjeta, ahora sale 10.192 pesos. Antes, se pagaban seis cuotas de $1.734 bajo la leyenda "sin interés". En la actualidad, la tendencia se repite: es más caro financiarse. Son seis cuotas de $1.866,84 y el precio total financiado se eleva a 11.201 pesos. 11. TV LED Admiral: este producto a la venta en la web de Frávega no bajó y el precio se mantuvo en $7.999 para pagar en contado. Con todo, la historia se repite. Antes se podía pagar en 18 cuotas de 444,38 pesos. Si ahora se opta por financiarse en 18 cuotas con Mastercard, cada pago se eleva a $658,86, y el precio final financiado escala a 11.869,5 pesos. La tasa efectiva anual (TEA) en este caso es del 54,82 por ciento. En cambio, el consumidor que en este caso tenga una tarjeta emitida por American Express podrá conseguir un precio más conveniente: son 18 cuotas de 564 pesos, porque la tasa es del 29,38 por ciento. Más allá de esta observación, la tendencia se repite, y sigue siendo más caro financiarse que antes del 1 de febrero. La frase "cuotas sin interés" por ahora no se lee más en las webs de las empresas y sólo se muestra el precio contado. Para ver el financiado, hay que buscar por tipo de tarjeta y cantidad de cuotas, para luego expresas la tasa efectiva anual (TEA) y el Costo de Financiamiento Total (CFT). Fuente: Infobae

